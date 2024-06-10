Sen misin havalandırma isteyen! Patron işten attı, işçiler eyleme başladı
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde faaliyet gösteren Arteche fabrikasında çalışanlar, üretim bölümüne havalandırma istedi. Yönetim ise bunu kabul etmeyerek 3 kişiyi işten çıkarttı. İşçiler bunun üzerine eyleme başladı.
Dilovası Makine İhtisas OSB’de bulunan Arteche Turkey (Esitas Elektrik) firmasında çalışan işçiler, üretim bölümü için havalandırma talep etti. İlgili sendikanın iş yeri temsilcisi ile görüşen işçiler taleplerini iletti.
Ancak fabrika yönetimi ile yapılan görüşmelerden olumlu netice çıkmadı. İddiaya göre bu süreçte Birleşik Metal-İş Sendikasının yetkilileri de işverenin yanında olunca, fabrikaya işçilerin talep ettiği havalandırma yapılmadı.
Toplu sözleşme döneminde de işveren, sendika ve işçiler anlaşamayınca sorun büyüdü. Yaşananların ardından iş yeri baş temsilcisi Yunus Emre Taşdemir, temsilci Tunay Doğan ile Şenol Yerük e-posta yoluyla yapılan tebligatın ardından işten çıkarıldı. Kararın ardından Birleşik Metal-İş Sendikası’ndan da destek göremeyen işçiler, bireysel olarak eylem yapmaya başladı. İşçiler, işten atılan arkadaşları için domates ekmek yedi.
Fabrikada eylemin devam edeceği öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erken seçim' anketinde şaşırtan sonuç
- Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı!
- Belçika Başbakanı De Croo'dan istifa kararı
- Ali Koç yeniden Fenerbahçe başkanı!
- ‘Bu akıl tutulmasıdır’
- 'Bahçeli'nin çağrısı karşılık buldu'
- Murat Ülker'den seçim sonrası paylaşım!
- Ayşe Ateş'e Saray'dan onay
- Dans etkinliğini bastılar
- Aziz Yıldırım'dan seçim sonrası ilk açıklama