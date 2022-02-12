Sendika üyesine ‘alkol aldı’ yalanı
Genel Sağlık-İş üyesi bir kişi, “hastane çevresinde alkol aldığı” iddiasıyla Altındağ İlçe Sağlık Müdürlüğü emrine naklen atandı. Söz konusu atamaya itiraz eden Genel Sağlık-İş’in başvurusu sonucu mahkeme 'atama'yı iptal etti.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde şoför olarak görev yapan bir Genel Sağlık-İş üyesi, “hastane çevresinde alkol aldığı” iddiasıyla Altındağ İlçe Sağlık Müdürlüğü emrine naklen atandı. Genel Sağlık-İş’in başvurusu sonucu, işlem Ankara. 14. İdare Mahkemesi’nce iptal edildi.
İptal kararının gerekçesinde, “Yapılan soruşturma neticesinde, ileri sürülen iddiaların gerçekleşmediği dikkate alındığında idarece davacının görev yerinin değiştirilmesini gerektirecek kamu hizmetini aksattığı, görevinde başarısız olduğu, yönünde başkaca somut bir tespitin de bulunmaması karsışında dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamıştır” denildi.
‘MÜCADELE SÜRECEK’
Mahkeme kararıyla görev yeri değişikliğinin “tamamen keyfi olarak yapıldığının” kanıtlandığını vurgulayan Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, “Ben yaptım oldu mantığı ile hareket eden idare kendi yandaşlarından olmayanlar ile ilgili ipe sapa gelmez iddialar ile soruşturma açmakta, kendince yaptığı soruşturma sonunda da sağlık emekçilerini sürgüne göndermektedir. Yasal mevzuat hükümlerine göre idarecilerin görevlerini eşitlik ve hukuk düzeni içinde kullanması beklenirken tam aksi davranışlar, işte bu kararda olduğu gibi hukuk duvarına çarpmaktadır. Bundan sonra da hukuk dışına çıkan her eylem ve işleme karşı mücadelemiz kesintisiz olarak devam edecektir” diye konuştu.
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