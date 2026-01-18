Sendikalara üye işçi sayısı bir yılda yaklaşık 111 bin kişi azaldı: İşveren baskısı ‘sendikasızlaştırıyor’

İşveren baskıları nedeniyle özel sektörde işçiler sendikalara üye olamıyor. Üye olanlar işten atma baskıları ile istifa ettiriliyor. Sendikalar işyerinde çoğunluğu sağlayıp toplu sözleşme yapmaya hazırlanırken, üyeleri sendikalardan istifa ettiriliyor. Açılan davalar ise yıllarca sürüyor. Bu nedenle de özel sektörde sendikalaşma çok zor. Son verilere göre Türkiye’de 16 milyon 699 bin 84 işçi bulunuyor. Bu işçilerden sadece 2 milyon 413 bin 790’ı sendikalara üye. Sendikalaşma oranı yüzde 14.45. Geçen yılın ocak ayında sendikalı işçi sayısı 2.5 milyon, sendikalaşma oranı da yüzde 14.97’ydi. Bir yılda sendikalı işçi sayısı 110 bin 757 kişi azaldı.

2003 yılında sendikalı işçi sayısı 2 milyon 717 bin 326’ydı. O günden bugüne de sendikalı işçi sayısı 303 bin 536 azaldı.

HİZMET-İŞ İLK SIRADA

Son verilere göre, toplam 20 işkolu arasında en fazla işçinin yer aldığı alan, 4 milyon 375 bin 904 işçiyle “ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” oldu. Bunu 1 milyon 918 bin 111 işçiyle “metal” ve 1 milyon 711 bin 852 işçiyle “inşaat” işkolları izledi. Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası 276 bin 537 üyeyle tüm işçi sendikaları arasında ilk sırada yer aldı. Hizmet-İş’i 271 bin 600 üyeyle Türk-İş’e bağlı Türk Metal Sendikası ile 215 bin 234 üyeyle Hak-İş’e bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası izledi.