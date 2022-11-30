Sendikalı öğretmen hedefte... Hukuksuzluğu ortaya koyan öğretmene 'sürgün'

30 Kasım 2022 Çarşamba, 04:00

İddiaya göre, Muş’un Bulanık ilçesindeki Adıvar İmam Hatip Ortaokulu’nda öğretmen olarak görev yapan TÖB-Sen üyesi Anıl Geçer ile okul müdürü T.K., ders saatinde ve öğrencilerin sınıfta beklediği sırada yapılan bir idari toplantıda tartıştı.

Tartışma sırasında, yakın zamanda müdür olan T.K.’ye “2 günlük müdürsün” diyen Geçer hakkında disiplin soruşturması açıldı.

Geçer ise “kendisine bir süredir mobbing uygulandığı, psikolojik baskıya maruz kaldığı, T.K.’nin girmediği dersler için kendisine ek ders yazdığı, evrakta sahtecilik yapıldığı, kamu zararı oluşturulduğu, izinsiz ve raporsuz şekilde görev yerinin terk edildiği” gibi gerekçelerle T.K. hakkında şikayette bulundu.

10 gün süren soruşturmanın sonucunda 2 farklı disiplin cezası verilen Geçer için ayrıca 86 kilometre uzaktaki başka bir okula idari görevlendirme yapıldı.

‘AİLE BÜTÜNLÜĞÜ İHLALİ’

TÖB-Sen Muş Temsilcisi Serkan Bebek, Geçer’in “hukuksuzluğu ve yolsuzluğu ortaya çıkarmasının bedeli olarak idari ceza ve sürgünle cezalandırıldığını” söyledi.

Geçer’in sistemli şekilde psikolojik baskıya maruz kaldığını belirten Bebek, “Üyemize açılan soruşturma ile okul müdürüne açılan soruşturma arasında illiyet bağının olduğunu belirterek, iki soruşturmanın birleştirilmesini talep ettik, kabul edilmedi. Adli suç iddiaları olduğu için okul müdürünün tedbiren görev yerinin değiştirilmesini istedik, soruşturma dosyasının kapağı bile açılmadı. Fakat okul müdürünün hukuksuzlarını ortaya çıkaran, bu zamana kadar hiçbir disiplin cezası almayan üyemize, 10 gün içinde cezalar verildi. Bulanık’ta 400’e yakın ücretli öğretmen varken ve eşi de Bulanık’ta görevli bir öğretmen iken 86 kilometre uzaklıktaki Varto ilçesine sürgün edildi. Aile bütünlüğü kasıtlı ve bilinçli şekilde ihlal edildi” dedi.

SİYAH ÇELENK BIRAKACAKLAR

Aynı anda hem disiplin cezasının hem de yer değiştirmenin emsal mahkeme kararlarına aykırı olduğunu vurgulayan Bebek, “Arkadaşımızın aile birliğini bozanlar, hiçbir somut gerekçe olmadan hukuksuz bir şekilde üyemize yönelik sürgün kararını alanlar ve uygulayanlar, bu kararlardan hukuken sorumludur” diye konuştu.

Bebek, müdür hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını, ilçe milli eğitim müdürlüğünün önünde de siyah çelenk bırakacaklarını söyledi.