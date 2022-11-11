Mardin'de okul müdürü, akrabalarıyla kavgalı kişiler tarafından darbedildi

11 Kasım 2022 Cuma, 15:11

Mardin'in Midyat ilçesinin kırsal Yayvantepe Mahallesi’nde ilkokul müdürü Hüseyin Deniz, akrabalarıyla kavgalı olan bir grup tarafından sosyal medya üzerinden tehdit edildi.

Dün de okulun kapısında velilileri uğurlayan Deniz, bir araçtan inen kişilerin taşlı-sopalı saldırısına uğradı. Deniz, okuldaki öğretmenler tarafından kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Deniz, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

10 gün iş göremez raporu verilen Deniz'i darbettiği gerekçesiyle 3 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

"SALDIRMAYA BAŞLADILAR"

Hüseyin Deniz, kendisini ziyarete gelen velileri uğurlarken okul kapısının önünde araçtan inen bir grubun saldırısına uğradığını ifade ederek, “Üzerime taşlarla, sopalarla saldırmaya başladılar. Olayı gören okuldaki öğretmenler ve köylüler gelerek onları uzaklaştırdı. Haklarında suç duyurusunda bulundum. Onlardan şikayetçiyim" dedi.

EĞİTİMCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Olayla ilgili soruşturma sürerken eğitimciler olaya tepki gösterdi. Eğitim-Bir-Sen Mardin Şube Başkanı Abdulselam Demir, Midyat ilçe temsilcisi Hüseyin Yücel ile birlikte hastanede tedavisi süren Hüseyin Deniz'i ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Eğitimciye yapılan şiddetin kabul edilemez olduğunu ifade eden Demir, “Öğretmene şiddet vakaları artarak devam ediyor. Gün geçmiyor ki, sözlü ya da fiziki şiddete maruz kalan bir öğretmen haberiyle karşılaşmayalım. Önceki gün Bolu'da, dün Cizre'de bir öğretmenimiz darbedildi. Öğretmenlerimizin motivasyonuna, itibarına, sıhhatine ve hatta canına kasteden şiddet vakaları, artık eğitim hayatımızın en hayati problemlerinden birisi haline gelmiştir. En kısa zamanda eğitimde şiddet yasasının çıkması gerekiyor. Anayasa Mahkemesi’nde öğretmenlik meslek kanunun görüşüldüğü bu günlerde eğitimciye şiddet maddesi de eklenmeli. Faillerin cezasız kalmaması gerekiyor. Saldırıyı yapanları kınıyor, hocamıza geçmiş olsun diyoruz” diye konuştu.