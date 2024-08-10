Şener Şen'in tiyatro oyununa şişeli saldırı!

Usta oyuncu Şener Şen‘in Ankara’da oynadığı 'Zengin Mutfağı' oyunu sırasında, seyircilere kimliği belirsiz kişiler tarafından cam şişeler fırlatıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2024 - 09:35
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Usta isim Şener Şen’in “Zengin Mutfağı” isimli oyunu dün akşam Ankara’da, Oran Açık Hava Sahnesi’nde sahnedeydi.

Oyun sürerken alanın dışından önce bir grup bağırıp çağırdıktan sonra duvarın arkasından izleyicilere cam şişeler fırlatıldı.

Oyuna kısa bir ara verildikten sonra tiyatro oyunu devam ederek tamamlandı.


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