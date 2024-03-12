Fotoğraf çekilmek isteyenlere isyan etmişti: Özge Özder'den Şener Şen'e destek
Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde fotoğraf çektirmek isteyen bir kişiyle gerginlik yaşayan Şener Şen'e Özge Özder'den destek geldi.
Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde katılan Şener Şen birinin fotoğraf çektirme isteğini, "Bir gidin ya" diyerek kabul etmemişti, usta oyuncu sosyal medyada kimi kişilerce linç edildi. Özge Özder, bu duruma tepki gösterdi .
Sosyal medyadan gelen tepkilere sessiz kalmayan ünlü oyuncu Özge Özder, şu yorumda bulundu:
"Haksız yorumların hiç yeri değil. Büyük bir acısı var. O kadar iyi anlıyorum ki... Hastanede beni büyüten dedemi kaybettiğimde koridorda çökmüş ağlarken fotoğrafımı çekmişlerdi çok incinmiştim. Karşı tarafı da düşünmek gerek yoksa sevilmenin kıymetini en iyi bilenlerdendir Şener ağabeyimiz."
Şener Şen'in, Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde 'fotoğraf' gerginliği yaşaması, geçtiğimiz yıllarda ünlü isimlerin cenaze törenlerinde diğer utandıran anları akıllara getirdi.
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