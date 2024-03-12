Fotoğraf çekilmek isteyenlere isyan etmişti: Özge Özder'den Şener Şen'e destek

Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde fotoğraf çektirmek isteyen bir kişiyle gerginlik yaşayan Şener Şen'e Özge Özder'den destek geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 16:49
Fotoğraf çekilmek isteyenlere isyan etmişti: Özge Özder'den Şener Şen'e destek
Abone Ol google-news

Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde katılan Şener Şen birinin fotoğraf çektirme isteğini, "Bir gidin ya" diyerek kabul etmemişti, usta oyuncu sosyal medyada kimi kişilerce linç edildi. Özge Özder, bu duruma tepki gösterdi .

Sosyal medyadan gelen tepkilere sessiz kalmayan ünlü oyuncu Özge Özder, şu yorumda bulundu:

"Haksız yorumların hiç yeri değil. Büyük bir acısı var. O kadar iyi anlıyorum ki... Hastanede beni büyüten dedemi kaybettiğimde koridorda çökmüş ağlarken fotoğrafımı çekmişlerdi çok incinmiştim. Karşı tarafı da düşünmek gerek yoksa sevilmenin kıymetini en iyi bilenlerdendir Şener ağabeyimiz."

Şener Şen'in, Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde 'fotoğraf' gerginliği yaşaması, geçtiğimiz yıllarda ünlü isimlerin cenaze törenlerinde diğer utandıran anları akıllara getirdi.


Şener Şen haberleri Özge Özder haberleri Kayhan Yıldızoğlu haberleri

İlgili Haberler

Şener Şen cenazede fotoğraf çekilmek isteyenlere tepki gösterdi

Şener Şen cenazede fotoğraf çekilmek isteyenlere tepki gösterdi
Şener Şen'in ödül törenindeki konuşması gündem oldu: 'Bu yaşıma kadar öğrendiğim tek şey...'

Şener Şen'in ödül törenindeki konuşması gündem oldu: 'Bu yaşıma kadar öğrendiğim tek şey...'
Şener Şen 'Zengin Mutfağı' oyunuyla yeniden Türkiye turnesine çıkıyor

Şener Şen 'Zengin Mutfağı' oyunuyla yeniden Türkiye turnesine çıkıyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Galatasaray'da sakat oyuncuların son durumu belli oldu!

Galatasaray'da sakat oyuncuların son durumu belli oldu!
Yeşilçam’ın usta yapımcısı Arif Keskiner sonsuzluğa uğurlandı

Yeşilçam’ın usta yapımcısı Arif Keskiner sonsuzluğa uğurlandı
Beşiktaş'a Al-Musrati'den kötü haber!

Beşiktaş'a Al-Musrati'den kötü haber!
Türkiye’nin AnadoluJet’i artık “AJet” adıyla yolcularını bekliyor

Türkiye’nin AnadoluJet’i artık “AJet” adıyla yolcularını bekliyor
Çinli araçların sonu mu geliyor? ABD ve AB kıskaca aldı! Elektrikli otomobil üretiminde Çin 'gizli destek'le suçlanıyor: İşte masadaki planlar...

Çinli araçların sonu mu geliyor? ABD ve AB kıskaca aldı! Elektrikli otomobil üretiminde Çin 'gizli destek'le suçlanıyor: İşte masadaki planlar...
Bartın’da yürekleri ısıtan olay: Su kanalına düşen karaca kurtarıldı

Bartın’da yürekleri ısıtan olay: Su kanalına düşen karaca kurtarıldı
Kobra Murat'tan üzen haber: Helallik istedi!

Kobra Murat'tan üzen haber: Helallik istedi!
Yeşilçam’ın yıldız oyuncusu Bahar Öztan’ın oğlundan sağlık durumuyla ilgili açıklama…

Yeşilçam’ın yıldız oyuncusu Bahar Öztan’ın oğlundan sağlık durumuyla ilgili açıklama…