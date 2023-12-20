Şener Şen'in ödül törenindeki konuşması gündem oldu: 'Bu yaşıma kadar öğrendiğim tek şey...'

Sanatçı Şener Şen'in GQ Türkiye Men of the Year 2023 Ödülleri'nde yaptığı konuşma gündem oldu. Şen, "İyinin, doğrunun, güzelin hakim olacağı bir dünyada ancak sanata ağırlık verilerek yaşayabiliriz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.12.2023 - 11:07
Abone Ol google-news

GQ Türkiye Men of the Year 2023 Ödülleri törenle sahiplerini buldu. 

Oyuncu Şükrü Özyıldız’ın sunuculuğunu yaptığı; GQ editörleri, yazarları, danışmanları ve okurları tarafından belirlenen müzik, spor, moda, sahne-gösteri, gastronomi, iş dünyası ve sanat dallarında öne çıkan isimler ödüllendirildi.

"KÖTÜLER HAR ALANDA HAKİM..."

Törende Zengin Mutfağı oyunuyla ödül alan usta oyuncu Şener Şen, "Bu yaşıma kadar öğrendiğim tek şey kötülerin ve güçlülerin her alanda hakim olduğu bir dünyada yaşıyor olmamız. İyinin, doğrunun, güzelin hakim olacağı bir dünyada ancak sanata ağırlık verilerek yaşayabiliriz. Bu gece çıktığımız yolda bizi onurlandıran bir etkinlikle bir aradayız. Başta beş yıldır Zengin Mutfağı'na gelerek eksiltmeyen ilgileriyle bize destek olan seyircilerimize GQ ailesine, beni ve genç arkadaşlarımı bu ödüle layık gören herkese teşekkür ederim. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum" dedi.


Şener Şen

İlgili Haberler

Ata Demirer, Şener Şen ile bir araya geldi: Ne kadar şanslıyım!

Ata Demirer, Şener Şen ile bir araya geldi: Ne kadar şanslıyım!
Adnan Oktar operasyonunda Şener Şen'in yeğeni Aslı Efeoğlu gözaltına alındı

Adnan Oktar operasyonunda Şener Şen'in yeğeni Aslı Efeoğlu gözaltına alındı
Şener Şen 'Zengin Mutfağı' oyunuyla yeniden Türkiye turnesine çıkıyor

Şener Şen 'Zengin Mutfağı' oyunuyla yeniden Türkiye turnesine çıkıyor

En Çok Okunan Haberler