Şener Şen'in ödül törenindeki konuşması gündem oldu: 'Bu yaşıma kadar öğrendiğim tek şey...'
Sanatçı Şener Şen'in GQ Türkiye Men of the Year 2023 Ödülleri'nde yaptığı konuşma gündem oldu. Şen, "İyinin, doğrunun, güzelin hakim olacağı bir dünyada ancak sanata ağırlık verilerek yaşayabiliriz" dedi.
GQ Türkiye Men of the Year 2023 Ödülleri törenle sahiplerini buldu.
Oyuncu Şükrü Özyıldız’ın sunuculuğunu yaptığı; GQ editörleri, yazarları, danışmanları ve okurları tarafından belirlenen müzik, spor, moda, sahne-gösteri, gastronomi, iş dünyası ve sanat dallarında öne çıkan isimler ödüllendirildi.
"KÖTÜLER HAR ALANDA HAKİM..."
Törende Zengin Mutfağı oyunuyla ödül alan usta oyuncu Şener Şen, "Bu yaşıma kadar öğrendiğim tek şey kötülerin ve güçlülerin her alanda hakim olduğu bir dünyada yaşıyor olmamız. İyinin, doğrunun, güzelin hakim olacağı bir dünyada ancak sanata ağırlık verilerek yaşayabiliriz. Bu gece çıktığımız yolda bizi onurlandıran bir etkinlikle bir aradayız. Başta beş yıldır Zengin Mutfağı'na gelerek eksiltmeyen ilgileriyle bize destek olan seyircilerimize GQ ailesine, beni ve genç arkadaşlarımı bu ödüle layık gören herkese teşekkür ederim. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan bilir, İmamoğlu da öğrenecek...'
- Toplu ulaşıma kimlikle ücretsiz binebilir mi?
- 'Haddini aşan cümleler...'
- Savrun Çayı'nda toplanıyor!
- İstanbulspor Başkanı takımı sahadan çekti!
- Yerlikaya'dan 'Dilan Polat' telefonu
- Arda Güler'in arabası modifiye edildi, menzili arttı
- İYİ Parti'de bir istifa daha!
- Çocukları Said Nursi gibi giydirdiler!
- Acemoğlu, ekonomik gidişatı değerlendirdi