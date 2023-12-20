Şener Şen'in ödül törenindeki konuşması gündem oldu: 'Bu yaşıma kadar öğrendiğim tek şey...'

Yayınlanma: 20.12.2023 - 11:07

Güncelleme: 20.12.2023 - 11:40

GQ Türkiye Men of the Year 2023 Ödülleri törenle sahiplerini buldu.

Oyuncu Şükrü Özyıldız’ın sunuculuğunu yaptığı; GQ editörleri, yazarları, danışmanları ve okurları tarafından belirlenen müzik, spor, moda, sahne-gösteri, gastronomi, iş dünyası ve sanat dallarında öne çıkan isimler ödüllendirildi.

"KÖTÜLER HAR ALANDA HAKİM..."

Törende Zengin Mutfağı oyunuyla ödül alan usta oyuncu Şener Şen, "Bu yaşıma kadar öğrendiğim tek şey kötülerin ve güçlülerin her alanda hakim olduğu bir dünyada yaşıyor olmamız. İyinin, doğrunun, güzelin hakim olacağı bir dünyada ancak sanata ağırlık verilerek yaşayabiliriz. Bu gece çıktığımız yolda bizi onurlandıran bir etkinlikle bir aradayız. Başta beş yıldır Zengin Mutfağı'na gelerek eksiltmeyen ilgileriyle bize destek olan seyircilerimize GQ ailesine, beni ve genç arkadaşlarımı bu ödüle layık gören herkese teşekkür ederim. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum" dedi.