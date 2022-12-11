Senfonik metal grubu Haggard, 18 Aralık'ta İstanbul'da

11 Aralık 2022 Pazar, 15:11

Klasik ve rock / metal müzik severlerin, deneysel ve kaliteli türlerden hoşlananların, fantastik edebiyat ve tarih okurlarının başucu gruplarından olan Haggard, Rock Off Event Series kapsamında If Performance Hall Beşiktaş sahnesinde müzikseverlere 14 kişilik kadrosuyla özel bir konser sunacak.

Daha önce Mayhem, Katatonia, Uli Jon Roth, Enforcer, Tyr, Soul Sacrifice, Diken, False In Truth, Soul Sacrifice, Murat İlkan, Pentagram, Metalium, Kronik, Metafor ve daha bir çok yerli ve yabancı sanatçıyı ağırlayan Rock Off Event Series, ara vermek zorunda kaldığı pandemi sonrası bu kez Haggard'ı sevenleriyle buluşturacak.

1991'DEN BUGÜNE HAGGARD

Dünyanın en kalabalık ve kapsamlı senfonik rock/metal grubu Haggard 1991 yılında Almanya'da kuruldu. 16 kişilik bir kadroyla çıkarttıkları ve kendilerini dünyaya tanıttıkları 1997 tarihli ilk albümleri "And Thou Shalt Trust... The Seer", içerisinde yer alan klasik ve senfonik öğeler ile hemen dikkatleri çekip, önemli müzik dergilerinden tam not aldı. Üç yıllık bir aradan sonra tam 21 kişilik bir kadroya sahip ikinci albüm "Awaking the Centruies" yayınlandı. Bu albüm ile birlikte Haggard, yaptığı müzik içerisinde klasik müziği bir etkilenim olarak kullanan değil, rock / metal müzik ile tam olarak birleştiren ilk grup oldu. İngilizce, Almanca ve Latinceyi beraber kullandıkları şarkı sözlerinde Ortaçağ Avrupası'nı, önemli filozofları ve düşünce akımlarını o dönemin halkının sözcükleriyle tiyatral bir öyküleyişle anlattılar. 2001 yılında çıktıkları ve çok başarılı geçen ABD turnesi kapsamında verdikleri kapalı gişe Meksika konseri grubun plak firması tarafından yayınlandı. "Awaking the Gods" adını taşıyan bu DVD grubun sahnedeki performansının da bir kanıtı oldu.

Kısa ve konserlerle geçen bir aradan sonra grubun beklenen üçüncü stüdyo albümü 2004 yılında raflardaki yerini aldı. "Eppur Si Muove" (İta.: Dünya Gezegeni) adını taşıyan bu albüm rock/metal basınında övgüyle karşılandı. 16. yüzyılda yaşamış ünlü filozof ve matematikçi Galileo'nun Roma Katolik Kilisesi'ne karşı verdiği inanç ve bilim savaşını ve bu yoldaki kararlılığını albümün sözlerine taşıyan Haggard, müzikleri yanısıra sözlerindeki edebi ve tarihi niteliği ile de kendine özgü yerini ispatladı. 2008 Ağustos ayında yine tarihsel karakterler ve oykulere yer verdigi `Tales of Ithiria` albümünü çıkardı.