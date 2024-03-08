Sengel: 2024’te de altı oklu bayrağı indirmeyeceğiz

Yayınlanma: 08.03.2024 - 13:00

Güncelleme: 08.03.2024 - 13:00

Efes Selçuk Belediye Başkanı ve CHP Efes Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel'in seçim koordinasyon merkezi açılışına büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Açılışa CHP Meclis Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, CHP eski Milletvekilleri, çok sayıda partili halk katıldı. Şölen havasında geçen seçim bürosu açılışında konuşan CHP Efes Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu seçim bürosu açılışının bir açılış olmanın ötesinde dayanışma örneği olduğuna dikkat çekerek; “Seçim büromuzun açılışı bir dayanışma göstergesidir. Bu Kadınların Mücadelesinin göstergesidir. Bu, Altı Oklu bayrağın yeniden hem Efes Selçuk’ta hem de İzmir’in ilçe belediyelerinde dalgalanacağının göstergesidir. Bu 1 Nisan 2024 sabahı, Efes Selçuk Belediyesinde Filiz Ceritoğlu Sengel ‘in, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Cemil Tugay başkanımızın birlikte rekor oyla seçileceğinin, İzmir’in ve Efes Selçuk’un farkını göstereceğinin işaretidir” diye konuştu.

“BORÇLA DEVRALDIK, BELEDİYEYİ YENİDEN AYAĞA KALDIRDIK”

“Biraz bellekleri tazeleyeceğiz, biraz dertleşeceğiz” diyerek başladığı konuşmasında tüm şeffaflığıyla gerçekleri anlatan Efes Selçuk Belediye Başkanı ve adayı Filiz Ceritoğlu Sengel; “2019 yılında Efes Selçuk'un en yüksek oyunu alarak, sizlerle birlikte ve sizlerin sayesinde belediye başkanı olduk. Kapıdan içeriye girdik ve bir borç batağıyla karşılaştık. Bütün yükü aldık omuzlarımıza. Elimizden geldiğince çaba sarf ettik. Neye çaba sarf ettik biliyor musunuz? Adalet Kalkınma Partisi'nin ekonomik öngörüsüzlüğüyle şu anda da mevcut olan ve de hala daha yine adayı olan emeklilik zamanımı doldurayım diyen Zeynel Hoca’nın ekonomik öngörüsüzlüğün sonucunda getirmiş olduğu belediyeyi durumla mücadele ettik” ifadelerini kullandı.

“EMEKÇİMİZİ BİR GÜN MAĞDUR ETMEDİK”

Pandeminin olmadığı, turizmin iyi gittiği bir dönemde belediyenin borç batağına battığını ve emekçilerin maaşının ödenmediğini hatırlatan Sengel; “2014- 2019 arasında Pandemi yaşanmamış, turizm gayet iyiyken emekçinin hakkı nasıl ödenmedi? Biz; 5 yıl boyunca emekçimizi bir gün mağdur etmedik, ekonomiye ezdirmedik. “Nasıl Meryem Ana ve Efes Alt Kapı otoparkları ihaleye çıkarıldı ve nasıl üzerine para verildi? “Hükûmet belediye el ele” derken Efes Selçuk nasıl hükümete battı? Şurada bir kreşimiz vardı. Sen bunu nasıl verdin?” diye soracağız. Gelirleri Efes Selçuk halkına ait olan Şirince otoparkının nasıl belediyenin elinden çıkarıldığından bahsedeceğiz” dedi.

“5 YIL İÇERİSİNDE NE YAPILDI BİLİYOR MUSUNUZ?”

Görev süresi boyunca kente ve kentliye dokunan çalışmaları anlatan Filiz Ceritoğlu Sengel; “5 yıl boyunca ne yapıldı biliyor musunuz? O pandemide herkes evindeyken, belediyenin bütün çalışanları sokaklardaydı. O 5 yıl içerisinde ne yapıldı biliyor musunuz? Ülkede ekonomi felaket hale gelmişken, çocuklar okula aç giderken, öğle yemekleri ellerinden alınmışken Efes Selçuk halkı, çocuklarına sahip çıktı. Gıda dayanışmasını evlere götürdü, analar hazırladı, çocuklarının beslenme çantalarına koydular. O çocukları Efes Selçuk halkı besledi. 5 yıl boyunca ekmeğimizi bölüştük. 5 yıl boyunca beslenme anne karnından başlar diye hamile kadınların alacakları folik asite kadar düşündük. Köyleri mahalleye döndükten sonra okula gitmek için merkeze gelmek zorunda kalan çocuklar eğitim hakkından olmasın diye çocukları rencide etmeden bizler taşıdık. Efes Selçuk halkının dayanışması ile taşıdık. Teşekkür ediyorum size” şeklinde konuştu.

“ANLAYAMAZLAR”

Depremin ardından Efes Selçuk halkının desteğiyle deprem bölgesinde dayanışmanın büyütüldüğünün altını çizen Sengel; “Hatay’a, Malatya’ya ekmek götürdük, aş götürdük, battaniye götürdük. Çocuklar göçük altındayken bina yapmayı düşünemedik. Kusura bakmasınlar. Bina demişken, biz eğer bir bina yaparsak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayali olan Cumhuriyet köylerinden feyz alarak, Köy Enstitüleri’nden ilham alarak bütün Türkiye’nin bildiği Toprak Okulu’nu yaptık. İşte orada. Ama anlamazlar. Çünkü Atatürkçü düşünceden, Cumhuriyetten, Laiklikten bu ülkenin kurtuluşunun, eğitimden, topraktan, köylüden, üretmekten geçtiğini anlayamazlar, anlamayacaklar” dedi.

“BİNA YAPMAK DEĞİL RUH VERMEK ÖNEMLİ”

Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nin İller Bankası Kredisinin kendi döneminde ödendiğini kaydeden Başkan Sengel; “İller Bankası Kredisinin geri ödemesini 2020- 2021 yıllarından beri bizler yapıyoruz. Çünkü krediyi üç yıl ödemesiz almışlar. Hadi bunu geçelim. Bina yapmak değil ruh vermek önemli. O ruhu verebilmek adına gece 12’ye kadar o kütüphane açık, ücretsiz wi-fi var, o çocuklar ders çalışabilsinler diye. Biz yemeklerini veriyoruz bu vatan evlatları cumhuriyetle büyüsün, eğitimle yücelsin diye. Dedim ya bina yaparak olmuyor. Belevi’de bir yazlık düğün salonu vardı. Camı, çerçevesi kırılmış. Bir anne vicdanına ihtiyaç varmış demek ki. Şimdi o yazlık düğün salonunda 36 tane okul öncesi çocuğumuz eğitim görüyor” ifadelerini kullandı.

“ALTI OKLU BAYRAĞI İNDİRMEYECEĞİZ”

5 yıl boyunca Efes Selçuk’u marka kent yapmak için düzenlenen festivallerin kente kattığı değere dikkat çeken Sengel; “Bütün Türkiye’de festivaller iptal edilirken, Efes Selçuk ne yaptı biliyor musunuz? Efes Selçuk, sadece bu kentteki değil Türkiye’deki gençlerin müziğini susturmadı. Çünkü mücadele ettik, çünkü korkmadık. Mücadele demişken “Efes Selçuk” dediğim için soruşturma açanlarla mücadele ederiz. Biz hukuka aykırı olarak pankart yerleştirenleri oradan çekip de “Tek Sevdamız Atatürk” dediğimiz için mahkemede bizi sorguya çekenlerle mücadele ederiz. Yani mücadelemiz Adalet ve Kalkınma Partisi’ne ve su taşıyanlara karşıdır. O yüzden 2014’te belediyedeki altı oku indirenlere karşı nasıl 2019’da aldıysak 2024’te de altı oklu bayrağı indirmeyeceğiz. Siyaseti iyi öğrenmiş bir belediye başkan adayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin etik kaidelerini bilen belediye başkan adayı ancak kendinden mesul dedikoduya asla izin vermez. Dedikodu yapanlara asla bakmaz ” diye konuştu.

“NE EMEKLİLİK İÇİN YAPIYORUZ NE DE İNTİKAM DUYGUSUYLA”

Konuşmasını başladığı gibi coşkulu bir şekilde bitiren Başkan Sengel; “Ben size şunun sözünü veririm; “Yarın öbür gün ben belediye başkan adayı olarak gösterilmezsem gençlerden birine bayrağı devretmek gerekiyorsa ve eğer ben başka yollarda bir şeyler arıyorsam bana bu kadar dönem vermiş oldukları koltuğa rağmen Cumhuriyet Halk Partisi aleyhine bir şey yaparsam yüzüme tükürün benim. Burada sadece Cumhuriyet Halk Partililer yok. Herkes var. Çünkü biz kapıları sonuna kadar açtık. Çünkü biz kindarlık bilmeyiz. İntikam bilmeyiz. Sen bendensin sen benden değilsin nedir bilmeyiz. Çünkü biz bu görevi Ne emeklilik için yapıyoruz ne de intikam duygusuyla yapıyoruz! Bu nedenle tüm gönüldaşlar 24 gün sonra düğünümüz var!” dedi.