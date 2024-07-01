Sengel: Afet yönetim stratejisi için harekete geçtik

Yayınlanma: 01.07.2024 - 09:04

Güncelleme: 01.07.2024 - 09:04

İzmir’in Selçuk ilçesi ile Aydın’ın Kuşadası ilçesi arasında kalan Arvalya Mevkii ve Pamucak bölgesinde yaşanan orman yangını sonrası Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, alanda incelemelerde bulundu.

“DOĞAL AFETLERE KARŞI BAKIŞIMIZ DEĞİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ”

Yangın ve atılacak adımlara dair açıklamalarda bulunan Sengel, “Ülkemizin dört bir yanında yaşadığımız felaketlerin bir örneğini de doğanın, tarımın ve tarihin kenti Efes Selçuk'ta acı bir tecrübeyle yaşadık. İklim krizinin tetiklediği aşırı sıcaklar ve insan yaşamının kusurlu ve hatalı gidişatı sebebiyle yaşadığımız yangın felaketleri, henüz yaz aylarının başında tüm yaşamımızı tehdit etmeye başladı ve önümüzde tarihi seviyelere varacak kavurucu bir yaz bizi bekliyor. Artık yangın başta olmak üzere tüm doğal afetlere karşı bakışımız değiştirmek zorundayız” diye konuştu.

“BENZER FELAKETLER OLMASIN DİYE”

“Kalıcı, önleyici ve gerek kamusal gerekse sivil tüm paydaşların görev ve sorumlulukları gereği katılımcı oldukları bir önleyici afet stratejisini oluşturmak ve yaşama geçirmek mecburiyetindeyiz” diye devam eden Sengel, “Hâlihazırdaki alışkanlıklarımız, duyarlılıklarımız ve hazırlıklarımız, ortak yaşamımızı böylesine hayatı derecede tehdit eden risklerle başa çıkmamıza olanak sağlamıyor. Biz Efes Selçuklu yurttaşlar ve Efes Selçuk Belediyesi olarak, yaklaşık bir yıl önce ilkini gerçekleştirdiğimiz Dayanıklı Kentler Konferansı'ndan devraldığımız deneyimle birlikte; karşı karşıya olduğumuz afet risklerine yönelik somut, uygulanabilir ve toplumun her kesimini kapsayan bir afet yönetim stratejisini planlamak ve uygulamak üzere bugünden itibaren harekete geçeceğimizi tüm Türkiye kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bir daha benzer felaketler olmasın diye temenni etmeyi değil, olası riskleri ortadan kaldıracak önlemleri planlayarak uygulamayı tercih ediyoruz. Bu ülke bizim, bu cennet vatanda ortak geleceğimiz hepimizin..." ifadelerini kullandı.