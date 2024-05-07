Sengel: Emekçileri siyasete malzeme etmedik

Yayınlanma: 07.05.2024 - 14:04

Güncelleme: 07.05.2024 - 14:04

İzmir’de Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel mayıs ayı Belediye Meclis Toplantısı’nda belediye işçileri hakkında konuştu. Emekliliği gelen ve çalışan belediye emekçileriyle ilgili gönüllülüğün esas olduğunu belirten Sengel; “Bizim iş akdi sonlandırılan bir çalışma arkadaşımız yok. Emekliliği gelen çalışma arkadaşlarımız vardı. Emekli ikramiyesi, ihbar tazminatı, kıdem tazminatı gibi tüm hakları kendi özel dilekçeleriyle, emekli olmak istediklerinin beyanı ile İnsan Kaynakları Müdürlüğümüze teslim edildi. Her birinin bilfiil bütün mali haklarının hepsi ödendi” diye konuştu.

EFES PROJE YÖNETİM ŞİRKETİNİ KURDUK

Belediye emekçilerinin işe girme süreci hakkında da bilgi veren Başkan Sengel; “AKP’nin yaratmış olduğu gelir gider dengesizliğinden mütevellit 87 kişilik İŞKUR personelimizin çalışma süresi 2019 yılında sonlandırılmıştı. Toplamda 100 tane İŞKUR personelimiz vardı. Bunun 13 tanesi kaymakamlık ve milli eğitim gibi yerlerdeyken 87 tanesi de dışarıdaki birimlere kullanılıyordu. Ancak 2014 yılından sonra başlayan bu sistem, benim 2019 yılında belediye başkanı olduğum dönemde CHP’li belediyelerle İŞKUR'un artık sözleşme yapmadığının ifade edilmesinden sonra dış birim personellerinin arttırılması gerekti. Biz bunları alabilmek için gelir gider dengesizliğine rağmen Efes Proje Yönetim Şirketi’ni kurmak durumda kaldık. Artık aldığımız çalışanları bu şirket üzerinden deneyip kurumun ihtiyaçları doğrultusunda uygun olan arkadaşlarımızla yolumuza devam ediyoruz” dedi.

ÇALIŞMAK İSTEYENE ENGEL YOK

Belediye emekçilerini hiçbir zaman siyasete alet etmediklerinin altını çizen Sengel; “Mevcut olan arkadaşlar bizimle yol yürümek istemiyorlarsa bunu devam ettirmeyiz. Aynı şekilde çalışmaya devam etmek isteyen arkadaşlarımızın çalışmalarına da engel olmayız. Çalışma arkadaşlarının en büyük özlük hakları olan maaşlarını ödeyebilen, ikramiyelerini içerde bırakmayan, sandık kurup da hangisi gitsin diye işçiyi işçinin önüne yem etmeyen belediye başkanı olarak söylüyorum; Ben işçiyi siyasete malzeme etmiyorsam kimse etmesin lütfen” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ OLAN AİDİYET

Belediye emekçilerinin çalışmaya devam etmesi açısından aidiyet duygusuna dikkat çeken Filiz Ceritoğlu Sengel; “Mobbing uygulaması işle olmaz. Bizim park bahçede olan temizliğe, temizlikte olanı park bahçede çalışır. Bu bir organik yapıdır. Ne olması gerekirse o yapılır. 2019’da yer değiştirip devam eden arkadaşlarımızla da çalışmaya devam ediyoruz. Bu organik yapıda gereği şekilde, gereği personel, gereği ihtiyaçlar dahilinde konumlandırılması da gerçekleşebilir. Bu değişiklikler her seçimden sonra gerçekleşir. Bir çalışma arkadaşımız kuruma ve işine karşı aidiyet duygusu taşıyorsa ve çalışmaya devam etmek istiyorsa onunla çalışmaya devam ediyoruz. Kıymetli olan kuruma, yöneticisine ve her şeyden öte Efes Selçuk’a olan aidiyet duygusudur” dedi.

Efes Selçuk Belediye Meclisi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı’nın İkinci Oturumu 9 Mayıs Perşembe Günü saat 18.00’de yapılacak.