Şenol Aslanoğlu’na önce izin verdiler sonra iptal ettiler

30.10.2025 18:04:00
Cumhuriyet/İzmir
Kooperatif soruşturmasından tutuklu yargılanan ve ardından ev hapsiyle tahliye edilen eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'na İzmir Ticaret Odası Meclisi toplantısı için verilen izin iptal edildi.

Kooperatif soruşturmasından tutuklu yargılanan ve ardından ev hapsiyle tahliye edilen eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, aldığı özel izinle İzmir Ticaret Odası Meclisi toplantısına katıldı.

Meclis toplantısına katılmaması halinde üyeliği düşecek olan Aslanoğlu, savcılıktan özel izin istedi. Talebinin kabul edilmesi üzerine İZTO Ekim ayı olağan Meclis toplantısına katılan ve bir süre mecliste bulunan Aslanoğlu, gelen telefon üzerine apar topar salonu terk etti.

Edilen bilgiye göre; Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Aslanoğlu’na verilen izni iptal etti. Kararı telefonla öğrenen Aslanoğlu da aracına binerek evine geri döndü.

