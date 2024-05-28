Sera işçisi kadınları taşıyan minibüs devrildi: 14 yaralı
Afyonkarahisar’da sera işçisi kadınları taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.
Feci kaza, Hocalar ilçesi Yeşilhisar köyü yakınlarında meydana geldi.
Elinden bilgilere göre, M.A., idaresindeki 03 AFS 077 plakalı minibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada tamamı kadın olan 14 işçi yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar ve Uşak’taki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
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