Kamuda kaldırılan servis kararına dava

Memur-Sen, Resmi Gazete’de yayımlanan Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'nde personel servis hizmetlerinin sonlandırılmasına ilişkin olan kısmın iptali için Danıştay’a dava açtı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2024 - 11:22
Kamuda kaldırılan servis kararına dava
Abone Ol google-news

Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında personel servislerinin kaldırılmasına karar verilmesi tartışma yarattı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kararı toplu sözleşme hükümlerini hatırlatarak eleştirip uygulama hayata geçilirse konuyu yargıya taşıyacaklarını söylemişti.

Memur-Sen kararı yargıya taşındı.

Resmi Gazete'de yayınlanan Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'nde yer alan personel servis hizmetlerinin sonlandırılmasına ilişkin olan kısmın iptali için Danıştay'a dava açtı.

Memur-Sen'den yapılan açıklamada servislerin toplu sözleşmede elde edilen ve 10 yıldır uygulanan bir uygulama olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Memur-Sen’in kamu görevlileri adına 3. Dönem Toplu Sözleşmede elde edilen ve yaklaşık 10 yıldır uygulanan, 7. Dönem Toplu Sözleşmede Kamu İşveren Heyetinin de kabul ettiği, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla sonuçlandırdığı “Bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların merkez teşkilatında görev yapan personele mesaiye geliş ve gidişleri için servis hizmeti sağlanır” şeklindeki açık ve net Toplu Sözleşme hükmünü uygulanmaz hale getiren, Tasarruf Tedbirleri Genelgesindeki hukuka aykırı ibarelerin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay 12. Daire Başkanlığına 2024/3121 E. Sayısı ile dava açıldı"


Memur-Sen haberleri servis haberleri Resmi Gazete haberleri

İlgili Haberler

Ticaret Bakanlığı'ndan sahte yetkili servislere 15 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı'ndan sahte yetkili servislere 15 milyon lira ceza
Kamuda personel servisi uygulaması kalkacak mı? Memurlara yol parası verilecek mi?

Kamuda personel servisi uygulaması kalkacak mı? Memurlara yol parası verilecek mi?
Sağlıkta şiddet bitmiyor... Çankırı'da acil servis doktoru, hasta yakını tarafından darbedildi

Sağlıkta şiddet bitmiyor... Çankırı'da acil servis doktoru, hasta yakını tarafından darbedildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Eski belediye başkan yardımcısının şüpheli ölümü: Evinin balkonundan düştü

Eski belediye başkan yardımcısının şüpheli ölümü: Evinin balkonundan düştü
İtalya’nın EURO 2024 aday kadrosu belli oldu!

İtalya’nın EURO 2024 aday kadrosu belli oldu!
Son Dakika... Ata Emre Akman’ın katiline 18 yıl hapis istendi

Son Dakika... Ata Emre Akman’ın katiline 18 yıl hapis istendi
Meteoroloji’den 16 kente sarı kodlu uyarı! 24 Mayıs 2024 Cuma hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji’den 16 kente sarı kodlu uyarı! 24 Mayıs 2024 Cuma hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Seçim hezimetinin ardından AKP'de 'hikaye' isyanı: 'Kürtler, Aleviler nerede?'

Seçim hezimetinin ardından AKP'de 'hikaye' isyanı: 'Kürtler, Aleviler nerede?'
Milli tenisçi Zeynep Sönmez’den büyük başarı: Fransa Açık’ta ana tabloya yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez’den büyük başarı: Fransa Açık’ta ana tabloya yükseldi
Komşu elinde 26 yıl esir kalmıştı! Dünyayı sarsan davada önemli gelişme...

Komşu elinde 26 yıl esir kalmıştı! Dünyayı sarsan davada önemli gelişme...
Olaylı derbinin PFDK cezaları açıklandı!

Olaylı derbinin PFDK cezaları açıklandı!