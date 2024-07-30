Sera Kadıgil konuştu, AKP sıraları boşaldı: ‘Erdoğan, sen işini yapmadın diye masumlar neden ölsün?’

Yayınlanma: 30.07.2024 - 00:28

Güncelleme: 30.07.2024 - 00:33

TBMM Genel Kurulu’nda, sokakta yaşayan köpeklerin sahiplenilmediği takdirde öldürülmesini içeren ve kamuoyunda “katliam yasası” olarak bilinen 17 maddelik ‘Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Teklifi’ görüşülmeye devam ediyor.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadıgil, TBMM’de yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“AKP sıralarında 3 milletvekili var. Çünkü talimat aldılar. Çünkü vicdanlarıyla Saray arasında kaldıklarında hep Saray'ı seçtiler.

Atanamamış Goebbels'in trolleri yetmedi, oyunları tutmadı. Halk tepki gösterdi. O yüzden meşru bir zemin inşa etmeye çalışıyorlar; "Öldürmeyeceğiz, barınaklarda yaşatacağız" diyorlar.

20 yılda 200 barınak bile açmamış bir iktidar, 4 yılda en az 4 bin barınak açtıracağını iddia edip buna inanmamızı bekliyor! Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Üretimi ve ticareti yasaklamıyorsun, kaçakçılığa ağzını açmıyorsun, pet shop'larda bin dolara hayvan satılmasına ses etmiyorsun ve "Sahiplendireceğim" diyorsun. Biraz dürüst olun!

Mesela Tunahan’dan bahsediyorsunuz. Keçiören’de köpek saldırısı nedeniyle yaralanan ve hala sağlığına kavuşamayan küçücük bir çocuk. Keçiören’i 20 yıl siz yönettiniz. Buyurun belediyenizin karnesi; yeterince kısırlaştırma yapmamış, saldırgan köpekleri tespit edip rehabilite etmemiş, köpekler kontrolsüzce çoğalmış, bakımsızlıktan saldırganlaşmış ve ne acı ki bir çocuğu yaralamışlar.

Sorarım hepinize: Şimdi bu çocuğun yaralanmasında işini düzgün yapmayan bu belediye başkanının hiç mi suçu yok? Peki, çocuklara çok üzüldüğünü söyleyen sizler ne yaptınız? Aldınız bu belediye başkanını Ankara BŞB Adayı yaptınız! Belli ki çok memnundunuz! Belli ki bir çocuğun yaralanması sizin için aday belirleme kriterlerinizi değiştirecek kadar önemli değilmiş!

Recep Tayyip Erdoğan, sen işini yapmadın diye masumlar neden ölsün?”

Kadıgil’in konuşması sırasında AKP milletvekillerinin Genel Kurul'dan ayrıldığı görüldü.