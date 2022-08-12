Kaymakam Serap Özmen Çetin kimdir, kaç yaşında?
İzmir Karaburun'da satın aldığı "Tarım alanı" vasfındaki arsayı, "Zeytin salamura tesisi" kuracağı gerekçesiyle yapılaşmaya açtırıp, iki ay sonra satarak haksız kazanç elde ettiği iddialarıyla gündeme gelen Karaburun Kaymakamı Serap Özmen Çetin, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine atandı. Peki, Kaymakam Serap Özmen Çetin kimdir, kaç yaşında? Serap Özmen Çetin'in eşi kimdir?
İzmir Karaburun'da 1 Eylül 2018'den bu yana kaymakamlık görevini yürüten Serap Özmen Çetin, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine atandı. Daha önce de gündeme gelen Kaymakam Serap Özmen Çetin'in kim olduğu ise merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
SERAP ÖZMEN ÇETİN KİMDİR?
Biyografisinde doğum yılına yer verilmeyen Serap Özmen Çetin, Ağrı doğumludur. Sırasıyla Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu (bir yıl dil eğitimi), Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Anabilim Dalı Maliye Teorisi Yüksek Lisans programlarını tamamlamıştır.Daha sonra bir lisede İngilizce öğretmenliği yapmıştır.
KAYMAKAMLIK KARİYERİ
Çetin, İlk görev yeri olarak Kale Kaymakamlığına atandı. Kilis Elbeyli Kaymakamlığı ve Batman Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
01/09/2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karaburun'a atanan Çetin, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine atandı.
ÇETİN'İN 'HAKSIZ KAZANÇ' OLAYI
Karaburun Savcısı Osman Beraat Çetin'in eşi olan Özmen, göreve başladıktan 15 ay sonra Karaburun'a bağlı Mordoğan Mahallesi Çatalkaya Mevkii'nde satın aldığı arazi ile gündeme gelmişti. Kaymakam Özmen'in, satın aldığı "Tarım alanı" vasfındaki 1347 metrekarelik arsayı "Zeytin salamura tesisi" kurulacağı gerekçesiyle yapılaşmaya açtırıp 2 ay sonra satarak haksız kazanç elde ettiği iddia edilmişti.
HABERLERE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ
İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliği, Şubat ayında; Karaburun Kaymakamı Serap Özmen Çetin’in, satın aldığı "tarım alanı" vasfındaki arsanın yapılaşmaya açılmasını sağladığı iddiasını içeren haberlere erişim engeli getirmişti. Erişim engeli getirilen haberler arasında İzmir Valiliği’nin konuya ilişkin açıklaması da yer almıştı.
SAVCI EŞİ DE HAZİRAN AYINDA ŞANLIURFA’YA ATANMIŞTI
Kaymakam Özmen’in eşi, Karaburun Cumhuriyet Savcısı Osman Beraat Çetin, 19 Haziran 2022 tarihinde Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yayınlanan Adli Yargı Kararnamesi ile Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı’na atanmıştı.
'EŞİYLE BİRLİKTE...'
CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, arazi satışı ve konuyla ilgili haberlere erişim engeli konulmasıyla gündeme gelen Karaburun Kaymakamı Serap Özmen Çetin ile ilgili iddiaları Meclis gündemine şöyle taşımıştı:
"Karaburun sokaklarında kaymakam hanımın kayyum olma hayalleri konuşuluyor ama hiç kimse kusura bakmasın ne Karaburun'da ne de İzmir'de bu kumpaslarınıza biz geçit vermeyeceğiz. Sayın Kaymakamın görevi kötüye kullanmak suretiyle haksız menfaat sağladığı iddiaları ayyuka çıktı ama İçişleri Bakanı suspus. Tapu işlerini hallettiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı suspus. Çam ağaçları söküldü, zeytin salamura tesisi için İzmir İl Tarım Müdürlüğü izin verdi ve sonra arazi çok değer kazanınca satıldı ama Tarım ve Orman Bakanı suspus. Tapuda bedeller çok az gösterildi yani vergi kaybı oluştu ama Hazine ve Maliye Bakanı suspus. Onların tek derdi var kaymakam ve yetkili savcı olan eşiyle birlikte yargı sopasını Karaburun Belediye Başkanımızın sırtında sürekli gezdirmek.”
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