Edinilen bilgiye göre, polis ve jandarma ekiplerince Kırıkkale merkez ilçe Ovacık Mahallesi’ndeki kiralık bir dairede iklimlendirme sistemi kurup kenevir yetiştirdiği tespit edilen İ.Ö.’nün (49) ikametine baskın yapıldı. Evde narkotik köpeği ile yapılan aramada 60 kök kenevir bitkisi ve bin 50 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Seraya çevirdiği kiralık dairede kenevir yetiştiren şahıs yakalandı
Kırıkkale’de düzenlenen operasyonda kiralık dairede kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
9.10.2025 09:40:00
Güncellenme:
ANKA
Kırıkkale’de düzenlenen operasyonda kiralık dairede kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
İlgili Konular: #Kırıkkale #Kenevir