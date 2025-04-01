Serbest bırakılan gencin avukatının ‘Erdoğan’ savunmasına tepki yağdı: ‘Eşitlik ilkesine aykırı’
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı düzenlenen gösterilerde gözaltına alınan sekiz kişi, “cumhurbaşkanına hakaret” ve “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüş” suçlamalarıyla yargıç karşısına çıktı. Mahkeme, 7 gencin tutuklanmasına karar verdi, bir öğrenciyi ise serbest bıraktı.
Öğrencinin avukatı savunmasında, “Müvekkilin babası ülkemiz için milli firkateynleri üreten firmalardan birisinin CEO’sudur. Babasının cumhurbaşkanı ile çekilmiş fotoğrafı var. O gün oraya yüz bin kişi gitmiş, lakin yüz bin kişi burada değil, keşke gitmeseydi” dedi. Avukatın “Erdoğan” savunması tepki topladı.
‘TÜMÜ SALINSIN’
Cumhuriyet’e konuşan avukat Şenal Sarıhan, “Bir avukatın bir şahsın babasının durumundan, mesleki yapısından ya da siyasi görüşünden her ne olursa olsun söz etmesi yanlış. Eğer müvekkili hakkında böyle bir savunma yapıyorsa bu etik bir yöntem değildir. Savunma hukuki gerekçelere dayandırılır. Bir insanın kimin oğlu, kimin kızı olduğu, hangi mesleğe sahip olduğu avukatların savunma aracı olarak kullanacakları özellikler değildir. Biz zaten öğrencilerin tümünün salınmasını istiyoruz. Eşitlik ilkesi en önemli ilkedir” diye konuştu.
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