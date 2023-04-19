Yayınlanma: 19.04.2023 - 11:02

Güncelleme: 19.04.2023 - 11:02

Gazeteci Serdar Akinan sabah saat 5 sıralarında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu. Akinan paylaştığı videoya, “Gözaltına alınıyorum. Ayvacık ilçe emniyete götürülüyorum” notunu düştü. Peki, Serdar Akinan kimdir, nereli, kaç yaşında? Serdar Akinan gözaltına mı alındı? Serdar Akinan gözaltına mı alındı?

SERDAR AKİNAN KİMDİR?

Gazeteci Serdar Akinan, 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1987’de Milliyet Gazetesi'nde daha 17 yaşında gazeteciliğe başladı. Cumhuriyet Gazetesi’nde çalıştı. İlk özel televizyon Star'da televizyon haberciliğine adım attı.

1992 yılında görüntülü haber dalında iki ayrı birincilik ödülü aldı. Haber programı 32. Gün'ün görsel yönetmenlik, muhabirlik, kameramanlığını yaptı. Daha sonra ABD'ye gitti. Star TV'nin Washington temsilcisi oldu. Türkiye'ye döndüğünde ilk olarak Number One TV'nin başında görev aldı. Haber kanalları CNN Türk, NTV ve Habertürk'ün kuruluşlarında kanalların başındaydı.

SkyTurk kanalının kuruluşunda rol aldıktan sonra bu kanalın Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı ve Nihat Genç ile program sundu. Akşam gazetesinde köşe yazarıydı.

SERDAR AKİNAN KİTAPLARI