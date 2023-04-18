Bülent Kayabaş kimdir, nereli? Bülent Kayabaş ne zaman, neden öldü? Bülent Kayabaş hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Usta oyuncu Bülent Kayabaş'ın vefatının üzerinden 6 yıl geçti. Sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Bülent Kayabaş, vefatının 6. yıl dönümünde anılıyor. Yurttaşlar, Bülent Kayabaş'ın hayatını, nereli olduğunu, hangi filmlerde oynadığını ve ne zaman, neden öldüğünü merak ediyor. Peki, Bülent Kayabaş kimdir, nereli? Bülent Kayabaş ne zaman, neden öldü? Bülent Kayabaş hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Bülent Kayabaş'ın hayatı ve oyunculuk kariyeri merak ediliyor. Peki, Bülent Kayabaş kimdir, nereli? Bülent Kayabaş ne zaman, neden öldü? Bülent Kayabaş hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, Bülent Kayabaş'ın hayatına ve oyunculuk kariyerine dair merak edilenler...
BÜLENT KAYABAŞ KİMDİR?
Tam adı Osman Bülent Kayabaş olan usta oyuncu, üç çocuklu memur bir ailenin tek erkek çocuğu olarak 25 Ağustos 1945'te Eskişehir'de dünyaya geldi.
Kayabaş, ilkokul, ortaokul ve liseyi bitirdikten sonra henüz 16 yaşındayken 1961'de Eskişehir Belediye Tiyatrosu'nda profesyonel olarak oyunculuğa başladı.
Bir süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştıktan sonra 1967'de "Şarkıcı Kız" oyunu için İstanbul'a gelen Kayabaş, sanat hayatına burada devam etti.
Usta oyuncu, 50 yılı aşkın tiyatro kariyerinde Üç Maymun Kabare, Ayfer Feray, Nisa Serezli, Ferhan Şensoy ve Ali Poyrazoğlu tiyatrolarında çok sayıda oyunda yer aldı.
Kayabaş, 1970'te ilk filmi "Kara Leke" ile başlayan sinema kariyerine "Acı Hayat", "Bereketli Topraklar Üzerinde", "Zübük", "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz", "Yedi Kocalı Hürmüz", "Devlet Kuşu", "Fidan", "Gemileri Yakmak", "Tersine Dünya", "Arkadaşım Şeytan", "Filler ve Çimen", "Fasulye", "Pardon" ve "İnşaat 2" gibi 150'den fazla film sığdırdı.
"Winnie The Pooh" çizgi filminde Winnie ve Tigger karakterlerini 14 yıl boyunca seslendiren Kayabaş, bu projeye ilişkin, "Çok keyif alıyorum. Bir şeyler daha var yaptığım ama beni asıl ayakta tutan, disipline eden tiyatrodur." demişti.
Sanat hayatı boyunca çok sayıda ödüle layık görülen Kayabaş, 1981'de Avni Dililgil En İyi Oyuncu Ödülü'nün, 2010'da ise İsmail Dümbüllü Ödülü'nün sahibi oldu.
Yapımcılığını ve yönetmenliğini Derviş Zaim'in üstlendiği "Filler ve Çimen" filminde Ali Sürmeli, Sanem Çelik, Haluk Bilginer, Uğur Polat'la beraber rol alan Bülent Kayabaş, 2010'da ise Haldun Dormen'in, Cevat Fehmi Başkut'un "Buzlar Çözülmeden" adlı romanından müzikal bir tarzda oyunlaştırdığı "Bir Kış Masalı" adlı oyununda oynadı.
Kayabaş, son olarak 2016'da Sermiyan Midyat'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği, absürd bir Hint komedisi olan "Bir Baba Hindu" adlı sinema filminde kamera karşısına geçti.
BÜLENT KAYABAŞ ÖZEL HAYATI
Bülent Kayabaş, 1981'de oyuncu Nur Sürer ile evlendi ve bu evlilikten Ümit isminde bir oğlu dünyaya geldi. Usta oyuncu, ikinci evliliğini ise 2007'de Selma Kepekli ile gerçekleştirdi.
BÜLENT KAYABAŞ NE ZAMAN, NEDEN ÖLDÜ?
Akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören usta oyuncu, 19 Nisan 2017'de İstanbul'da hayatını kaybetti.
BÜLENT KAYABAŞ HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
1962: Akasyalar Açarken
1970: Kara Leke
1972: Utanç
1972: Asi Gençler
1972: Malkoçoğlu Kurt Bey
1972: Korkunç Tecavüz
1972: Gönül Oyunu
1972: Yumurcak Küçük Şahit
1973: Acı Hayat
1973: Güllü Geliyor Güllü
1973: Karateci Kız
1973: Soyguncular
1973: Umut Dünyası
1973: Gazi Kadın / Nene Hatun
1973: Mevlana
1974: Askerin Dönüşü
1974: Ayrı Dünyalar
1974: Bırakın Yaşayalım
1974: Çirkin Dünya
1974: Kara Murat Ölüm Emri
1974: Karateciler İstanbul'da
1974: Kısmet
1974: Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz
1974: Yaz Bekarı
1974: Yumurcak / Veda
1974: Yüz Lira ile Evlenilmez
1974: Erkekler Ağlamaz
1974: Sığıntı
1975: Acele Koca Aranıyor
1975: Sevimli Frankenstein
1975: Çapkın Kızlar
1975: Hayret 17
1975: Minik Cadı
1975: Şaşkın Damat
1975: Teşekkür Ederim Büyükanne
1976: Vur Davula Tokmağı
1976: Köylü Güzeli
1977: Hırçın Kız
1977: İki Aşk Arasında
1977: Ne Zaman Geleceksin
1977: Sen Ve Ben
1977: Ne Çıkarsa Bahtına
1977: Yeşilçam Sokağı
1977: Hızlı Giden Yorulur
1978: Sorma Gir Sokağı
1978: Şeytan Köşeyi Döndü
1978: Kabadayı Böyle Sever
1978: Korkak Kahraman
1978: Aşkın Sıcaklığı
1978: Zor Oyunu Bozar
1978: Sıra Sana Gelecek
1978: Yalnız Kalp
1978: Üşütük
1978: Sımsıcak
1978: Yengen
1978: Aklın Neredeydi
1979: N'Olacak Şimdi
1979: Sev Beni
1979: Skandal
1979: Biz Böyle Severiz
1979: Dokunma Yanarsın
1979: Vur Vur Kaç Kaç
1979: Sazlı Damın Kahpesi
1979: Aşk Bebeği
1979: Yedi Kocalı
1979: Sevimli Aşık
1979: Bir Öpücük Ver Bana
1979: Kara Leke
1979: Koca Aranıyor
1979: Rezalet
1979: Pusu
1979: Doyumsuzlar
1979: Ay Aman Of
1979: Bereketli Topraklar Üzerinde
1979: Gizli İlişkiler
1980: Mutluluk Reçetesi
1980: Devlet Kuşu
1980: Şaşkın Milyoner
1980: Zübük
1980: Nokta ile Virgül: Şaşkın Milyonerler
1981: Şabancık
1981: Yapışık Kardeşler
1982: Arkadaşım
1982: Faize Hücum
1982: Görgüsüzler
1982: Nikah Masası
1982: Berduşlar
1983: Aptal Kahraman
1983: Futboliye
1983: Yıkılan Gurur
1984: Berduşlar Sosyetede
1984: Fidan
1984: Kader
1984: Karımı Gördünüz mü?
1984: Sevdalandım
1984: Sevginin Bedeli
1985: Gazino Bülbülü
1985: Köfteci Holding
1985: Para Babası
1985: Boynu Bükükler
1985: Assolist
1985: Çileli Damat
1985: Muhabbet Kuşları
1985: Bir Akşam Üstü
1985: Kızlar Sınıfı Yarışıyor
1985: Sana Öyle Hasretim Ki
1985: Sensizliğe Alışacağım
1986: Tokatçılar
1986: Ava Giden Avlanır
1986: Türkücüler Kralı
1986: Her Şey Sevince Güzel
1986: Parasız Yaşamak Pahalı
1986: Sen de mi Şakir
1986: Son Urfalı
1986: Çifte Nikah
1986: Arap Bilo
1986: Aygır Fatma
1986: Eşşek Oğlum ve Ben
1986: Çapkın Baba
1986: Babamın Namusu
1986: Küçük Beyzade
1986: Sahtekar
1987: İşte Kadın
1987: Son Yüzelli Metre
1987: Zamansızlar
1987: Süper Damat
1987: Yarın Başka Bir Gündür
1987: Şen Sulukule
1988: Arkadaşım Şeytan
1988: Gemileri Yakmak
1988: Sevimli Hırsız
1988: Keklik Ali
1988: Küçüksün Yavrum
1989: Talih Kuşu
1989: Kan Çiçeği
1990: Abuk Sabuk 1 Film
1990: Yağ Yağmur
1994: İz
1995: Şişman ile Pişman
1996: Hollywood Kaçakları
2000: Fasulye
2000: Filler ve Çimen
2000: Yaralı Kurt
2001: Deli Yürek: Bumerang Cehennemi
2001: Ectasy
2003: Hababam Sınıfı Merhaba
2004: Balans ve Manevra
2004: Halk Düşmanı
2004: Mürüvvetsiz Mürüvvet
2005: Pardon
2005: Teberik Şanssız
2006: Çinliler Geliyor
2007: Hicran Sokağı
2008: Vesaire Vesaire
2014: İnşaat 2
2016: Bir Baba Hindu
BÜLENT KAYABAŞ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
1985: Bay Alkolü Takdimimdir
1986: Varsayalım İsmail
1993: İnsanlık Hali
1993: Tatlı Betüş
1994: Kartal Kaya
1995: Süper Yıldız
1995: Ayrı Dünyalar
1995: Çiçek Taksi
1996: Sevda Kondu
1997: Taksim-Sarıyer
1997: Kılıbıklar Mahallesi
1997: Kalbimi Kıra Kıra
1998: Ayrı Dünyalar
1998: Salacak Öyküleri
1998: Unutabilsem
1999: Kadınlar Kulübü
1999: Sen Allah'ın Bir Lütfusun
1999: Aile Bağları
2000: Tersine Dünya
2001: Koltuk Sevdası
2001: Tek Celse
2003: Sultan Makamı
2003: Kırık Ayna
2004: Tatil Aşkları
2005: Canın Sağolsun
2005: Saklambaç
2006: Yalancı Yarim
2007: Yalan Dünya
2008: Hemşire Meri
2008: Limon Ağacı
2009: Kasaba
2011: Başrolde Aşk
2013: Vicdan
2013: Salih Kuşu
BÜLENT KAYABAŞ ÖDÜLLERİ
1981: "Avni Dilligil" En İyi Oyuncu ödülü
2007: Altın Koza Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü
2010: İsmail Dümbüllü Ödülü
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