Yayınlanma: 18.04.2023 - 16:56

Güncelleme: 18.04.2023 - 16:56

Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Bülent Kayabaş'ın hayatı ve oyunculuk kariyeri merak ediliyor. Peki, Bülent Kayabaş kimdir, nereli? Bülent Kayabaş ne zaman, neden öldü? Bülent Kayabaş hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, Bülent Kayabaş'ın hayatına ve oyunculuk kariyerine dair merak edilenler...

BÜLENT KAYABAŞ KİMDİR?

Tam adı Osman Bülent Kayabaş olan usta oyuncu, üç çocuklu memur bir ailenin tek erkek çocuğu olarak 25 Ağustos 1945'te Eskişehir'de dünyaya geldi.

Kayabaş, ilkokul, ortaokul ve liseyi bitirdikten sonra henüz 16 yaşındayken 1961'de Eskişehir Belediye Tiyatrosu'nda profesyonel olarak oyunculuğa başladı.

Bir süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştıktan sonra 1967'de "Şarkıcı Kız" oyunu için İstanbul'a gelen Kayabaş, sanat hayatına burada devam etti.

Usta oyuncu, 50 yılı aşkın tiyatro kariyerinde Üç Maymun Kabare, Ayfer Feray, Nisa Serezli, Ferhan Şensoy ve Ali Poyrazoğlu tiyatrolarında çok sayıda oyunda yer aldı.

Kayabaş, 1970'te ilk filmi "Kara Leke" ile başlayan sinema kariyerine "Acı Hayat", "Bereketli Topraklar Üzerinde", "Zübük", "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz", "Yedi Kocalı Hürmüz", "Devlet Kuşu", "Fidan", "Gemileri Yakmak", "Tersine Dünya", "Arkadaşım Şeytan", "Filler ve Çimen", "Fasulye", "Pardon" ve "İnşaat 2" gibi 150'den fazla film sığdırdı.

"Winnie The Pooh" çizgi filminde Winnie ve Tigger karakterlerini 14 yıl boyunca seslendiren Kayabaş, bu projeye ilişkin, "Çok keyif alıyorum. Bir şeyler daha var yaptığım ama beni asıl ayakta tutan, disipline eden tiyatrodur." demişti.

Sanat hayatı boyunca çok sayıda ödüle layık görülen Kayabaş, 1981'de Avni Dililgil En İyi Oyuncu Ödülü'nün, 2010'da ise İsmail Dümbüllü Ödülü'nün sahibi oldu.

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Derviş Zaim'in üstlendiği "Filler ve Çimen" filminde Ali Sürmeli, Sanem Çelik, Haluk Bilginer, Uğur Polat'la beraber rol alan Bülent Kayabaş, 2010'da ise Haldun Dormen'in, Cevat Fehmi Başkut'un "Buzlar Çözülmeden" adlı romanından müzikal bir tarzda oyunlaştırdığı "Bir Kış Masalı" adlı oyununda oynadı.

Kayabaş, son olarak 2016'da Sermiyan Midyat'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği, absürd bir Hint komedisi olan "Bir Baba Hindu" adlı sinema filminde kamera karşısına geçti.

BÜLENT KAYABAŞ ÖZEL HAYATI

Bülent Kayabaş, 1981'de oyuncu Nur Sürer ile evlendi ve bu evlilikten Ümit isminde bir oğlu dünyaya geldi. Usta oyuncu, ikinci evliliğini ise 2007'de Selma Kepekli ile gerçekleştirdi.



BÜLENT KAYABAŞ NE ZAMAN, NEDEN ÖLDÜ?

Akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören usta oyuncu, 19 Nisan 2017'de İstanbul'da hayatını kaybetti.

BÜLENT KAYABAŞ HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

1962: Akasyalar Açarken

1970: Kara Leke

1972: Utanç

1972: Asi Gençler

1972: Malkoçoğlu Kurt Bey

1972: Korkunç Tecavüz

1972: Gönül Oyunu

1972: Yumurcak Küçük Şahit

1973: Acı Hayat

1973: Güllü Geliyor Güllü

1973: Karateci Kız

1973: Soyguncular

1973: Umut Dünyası

1973: Gazi Kadın / Nene Hatun

1973: Mevlana

1974: Askerin Dönüşü

1974: Ayrı Dünyalar

1974: Bırakın Yaşayalım

1974: Çirkin Dünya

1974: Kara Murat Ölüm Emri

1974: Karateciler İstanbul'da

1974: Kısmet

1974: Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz

1974: Yaz Bekarı

1974: Yumurcak / Veda

1974: Yüz Lira ile Evlenilmez

1974: Erkekler Ağlamaz

1974: Sığıntı

1975: Acele Koca Aranıyor

1975: Sevimli Frankenstein

1975: Çapkın Kızlar

1975: Hayret 17

1975: Minik Cadı

1975: Şaşkın Damat

1975: Teşekkür Ederim Büyükanne

1976: Vur Davula Tokmağı

1976: Köylü Güzeli

1977: Hırçın Kız

1977: İki Aşk Arasında

1977: Ne Zaman Geleceksin

1977: Sen Ve Ben

1977: Ne Çıkarsa Bahtına

1977: Yeşilçam Sokağı

1977: Hızlı Giden Yorulur

1978: Sorma Gir Sokağı

1978: Şeytan Köşeyi Döndü

1978: Kabadayı Böyle Sever

1978: Korkak Kahraman

1978: Aşkın Sıcaklığı

1978: Zor Oyunu Bozar

1978: Sıra Sana Gelecek

1978: Yalnız Kalp

1978: Üşütük

1978: Sımsıcak

1978: Yengen

1978: Aklın Neredeydi

1979: N'Olacak Şimdi

1979: Sev Beni

1979: Skandal

1979: Biz Böyle Severiz

1979: Dokunma Yanarsın

1979: Vur Vur Kaç Kaç

1979: Sazlı Damın Kahpesi

1979: Aşk Bebeği

1979: Yedi Kocalı

1979: Sevimli Aşık

1979: Bir Öpücük Ver Bana

1979: Kara Leke

1979: Koca Aranıyor

1979: Rezalet

1979: Pusu

1979: Doyumsuzlar

1979: Ay Aman Of

1979: Bereketli Topraklar Üzerinde

1979: Gizli İlişkiler

1980: Mutluluk Reçetesi

1980: Devlet Kuşu

1980: Şaşkın Milyoner

1980: Zübük

1980: Nokta ile Virgül: Şaşkın Milyonerler

1981: Şabancık

1981: Yapışık Kardeşler

1982: Arkadaşım

1982: Faize Hücum

1982: Görgüsüzler

1982: Nikah Masası

1982: Berduşlar

1983: Aptal Kahraman

1983: Futboliye

1983: Yıkılan Gurur

1984: Berduşlar Sosyetede

1984: Fidan

1984: Kader

1984: Karımı Gördünüz mü?

1984: Sevdalandım

1984: Sevginin Bedeli

1985: Gazino Bülbülü

1985: Köfteci Holding

1985: Para Babası

1985: Boynu Bükükler

1985: Assolist

1985: Çileli Damat

1985: Muhabbet Kuşları

1985: Bir Akşam Üstü

1985: Kızlar Sınıfı Yarışıyor

1985: Sana Öyle Hasretim Ki

1985: Sensizliğe Alışacağım

1986: Tokatçılar

1986: Ava Giden Avlanır

1986: Türkücüler Kralı

1986: Her Şey Sevince Güzel

1986: Parasız Yaşamak Pahalı

1986: Sen de mi Şakir

1986: Son Urfalı

1986: Çifte Nikah

1986: Arap Bilo

1986: Aygır Fatma

1986: Eşşek Oğlum ve Ben

1986: Çapkın Baba

1986: Babamın Namusu

1986: Küçük Beyzade

1986: Sahtekar

1987: İşte Kadın

1987: Son Yüzelli Metre

1987: Zamansızlar

1987: Süper Damat

1987: Yarın Başka Bir Gündür

1987: Şen Sulukule

1988: Arkadaşım Şeytan

1988: Gemileri Yakmak

1988: Sevimli Hırsız

1988: Keklik Ali

1988: Küçüksün Yavrum

1989: Talih Kuşu

1989: Kan Çiçeği

1990: Abuk Sabuk 1 Film

1990: Yağ Yağmur

1994: İz

1995: Şişman ile Pişman

1996: Hollywood Kaçakları

2000: Fasulye

2000: Filler ve Çimen

2000: Yaralı Kurt

2001: Deli Yürek: Bumerang Cehennemi

2001: Ectasy

2003: Hababam Sınıfı Merhaba

2004: Balans ve Manevra

2004: Halk Düşmanı

2004: Mürüvvetsiz Mürüvvet

2005: Pardon

2005: Teberik Şanssız

2006: Çinliler Geliyor

2007: Hicran Sokağı

2008: Vesaire Vesaire

2014: İnşaat 2

2016: Bir Baba Hindu

BÜLENT KAYABAŞ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1985: Bay Alkolü Takdimimdir

1986: Varsayalım İsmail

1993: İnsanlık Hali

1993: Tatlı Betüş

1994: Kartal Kaya

1995: Süper Yıldız

1995: Ayrı Dünyalar

1995: Çiçek Taksi

1996: Sevda Kondu

1997: Taksim-Sarıyer

1997: Kılıbıklar Mahallesi

1997: Kalbimi Kıra Kıra

1998: Ayrı Dünyalar

1998: Salacak Öyküleri

1998: Unutabilsem

1999: Kadınlar Kulübü

1999: Sen Allah'ın Bir Lütfusun

1999: Aile Bağları

2000: Tersine Dünya

2001: Koltuk Sevdası

2001: Tek Celse

2003: Sultan Makamı

2003: Kırık Ayna

2004: Tatil Aşkları

2005: Canın Sağolsun

2005: Saklambaç

2006: Yalancı Yarim

2007: Yalan Dünya

2008: Hemşire Meri

2008: Limon Ağacı

2009: Kasaba

2011: Başrolde Aşk

2013: Vicdan

2013: Salih Kuşu

BÜLENT KAYABAŞ ÖDÜLLERİ

1981: "Avni Dilligil" En İyi Oyuncu ödülü

2007: Altın Koza Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü

2010: İsmail Dümbüllü Ödülü