Serdar Aksoy'dan Menemen'deki kamu mallarının satışı hakkında açıklama
İzmir’in Menemen ilçesinde kriz yaratan kamu mallarının satışıyla ilgili tartışmalar görevden alınan eski Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un açıklamalarıyla farklı bir boyut kazandı.
Muhalefetin ve halkın yargıya taşıdığı, mahkeme tarafından iptal edilmesine karşın 1.6 milyar lirayı bulan kamu arazileri için yeni satış kararı alan AKP’li Başkanvekili Aydın Pehlivan’a tepki gösteren Aksoy, önümüzdeki hafta konuyla ilgili olarak iptal davası açacağını duyurdu.
Aksoy, “Belediyenin borçları var diyenler hiçbir hizmet yapmadıkları halde 1400 olan personel sayısını neden yeni işçi alıp 2 bin 200’e çıkardılar? Halka ait malların yağmalanmasına hayır” dedi.
Satış kararını savunan AKP’li Pehlivan ise “Biz satış gerçekleştireceksek, tüm çıplaklığı ile hemşerilerimizin katılacağı şeffaf ortamlarda yapacağız. Bunu kapalı kapılar ardında görüşmeyeceğiz” diyerek açık artırma ihalesi yapacaklarını belirtti.
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