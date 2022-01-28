Eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında adli kontrol kararı kaldırıldı

28 Ocak 2022 Cuma, 19:24

Menemen Belediyesi Başkanlığı görevi başındayken 2020’nin Kasım ayında "zimmet ve irtikap" iddiaları ile tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı'nın kararı ile görevinden uzaklaştırılan Serdar Aksoy'un yargılandığı davanın 3’üncü duruşması bugün görüldü.

Tutuksuz yargılanan Aksoy ve diğer sanıkların Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Aksoy'un yanı sıra sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Celsede dönemin başkan yardımcısı Mehmet Çakmak tanık olarak dinlendi.

'SERDAR AKSOY RAPOR HAZIRLAMAMI İSTEDİ'

Şantiye dosyasını kendisinin incelediğini belirten Çakmak, kendisinden Koyundere şantiyesiyle ilgili rapor hazırlanmasını söyleyerek, "Aksoy 3 gün içinde rapor hazırlamamı istedi. Kurum içi gerekli yazışmaların ardından şantiyenin 3 günlük kamera görüntüleri bana getirildi. Bazı şeyler ortaya çıkınca devamını izlemedim. Koyundere şantiyesinden gayri hukuki yollarla hurda çıkarıldığını raporladım" dedi.

Çakmak'ın konuşması sırasında salonda zaman zaman tartışmalar yaşandı.

"ANLATTIKLARINDA ATLAMA VAR"

Çakmak'ın ifadesine cevap veren Aksoy, "Mehmet Çakmak'ı ben görevlendirdim ve kendisine sonuna kadar gitmesini söyledim. Fakat anlattıklarında atlama var" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Konuşmaların ardından sanık avukatları, müvekkillerinin adli kontrol şartlarının kaldırılması talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından tüm sanıkların adli kontrol şartlarının kaldırılmasına karar verdi. Heyet, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

SERDAR AKSOY: GÖREVE İADE İÇİN ENGEL KALMADI

Aksoy duruşma sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Adli kontrolün kalkması kararını değerlendiren Aksoy, "Bizim göreve iademiz konusunda hiçbir engel kalmamıştır. Milletin iradesi, Menemen halkının iradesi makamına geçecektir.” ifadesini kullandı.

Aksoy şunları söyledi:

“Bugün güzel bir sonuç aldık. Her şey ortaya çıkmış oldu. Adli kontrol kaldırıldı. Adli kontrol bizim göreve iademiz önünde engeldi. Adli kontrolün kalkması ile bizim göreve iademiz konusunda hiçbir engel kalmamıştır. Sayılı günler sonra görevimizin başına gümbür gümbür geçeceğiz inşallah. Bu sürede bize destek AK Partili, CHP’li tüm vicdan sahibi arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu davanın ne olduğunu herkes bugün görmüştür. Milletin iradesi, Menemen halkının iradesi makamına geçecektir. Bizim beklediğimiz de budur. Milletin iradesine saygı gösterenlere teşekkür ediyorum” dedi.Tanık ifadelerine dair de konuşan Aksoy şunları söyledi “Tanık ifadeleri de belliydi. Bizlerle ilgili söylenmiş hiçbir şey yoktu. Hakimin de savcının da tavrı netti. Dosyanın içeriği net bir şekilde görüldü. Bunlar bizim için artıdır. İmzanın sahte olduğu, kamu zararının olmadığı ve benim imzamla soruşturma başlatıldığı bugün görülmüş olundu.