Eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’a şartlı tahliye kararı

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 20:56

Geçen yıl Kasım ayında hakkında çıkan “zimmet ve irtikap” iddialarıyla tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, bugün ilk defa hakim karşısına çıktı. Duruşma Karşıyaka 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 09:00‘da başladı. Davanın ilk ilk duruşmasında sanık olarak çağrılan ve duruşmaya katılan isiler arasında Aksoy’un yanı sıra tutuksuz yargılanan Muhasebe Müdürü Nagihan Karca, tutuklu yargılanan Satın Alma Müdürü Teoman Tuna ve İYİ Parti Karabağlar ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Tarkan Fikret Çalık duruşma salonunda hazır bulundu.

Aksoy'un hakkında hazırlanan ve Şubat ayında kabul edilen fezlekede “hurdalık” konusunun üzerinde durulurken ifade de Aksoy’a konuya ilişkin sorular yöneltildi.İfadeleri ve avukatların savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, Diğer tanıkların dinlenmesi, Fedai Kurt’un yakalanması şartıyla haftada bir gün adli kontrol şartıyla tüm sanıkların tahliyesine karar verildi. Duruşma 15 Ekim tarihine ertelendi.



NE OLMUŞTU?

İzmir'in Menemen ilçesinde başlatılan soruşturmada aralarında CHP'den istifa eden Belediye Başkanı Serdar Aksoy, bir belediye başkan yardımcısı ve belediye yetkililerin de bulunduğu toplamda 29 kişi 2020'nin Kasım ayında alındı. Aksoy'un da aralarında bulunduğu kişilere yönelik "zimmet ve irtikap" iddialarıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 27 zanlıdan 23'ü adliyeye sevk edildi. Aksoy'un, suçlamaları reddettiği ve "Yaptığım her şey hukuka uygundur" dediği öğrenildi.

