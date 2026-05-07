Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığına Serdar Mutta, Başkanvekilliğine İsmail Kalender seçildi. Peki, Serdar Mutta kimdir? Yeni YSK Başkanı Serdar Mutta kaç yaşında, nereli? Serdar Mutta hangi görevlerde bulundu?

SERDAR MUTTA KİMDİR?

1 Ocak 1974'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde doğan Serdar Mutta, 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

SERDAR MUTTA HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Askerliğini İzmir'de askeri hâkim olarak yapan Mutta, İstanbul Beyoğlu'nda hakim adayı olarak mesleğe başladı. Sırasıyla Hüyük, Uzundere, Türkoğlu Hakimlikleri ile Adalet Müfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı, İcra ve İflas Hizmetleri Daire Başkanlığı, HSYK Genel Sekreter Yardımcılığı ve Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliği görevlerinde bulundu.

16 Temmuz 2018 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilen Mutta, 26 Ocak 2023'te de Yargıtay kontenjanından YSK üyeliğine seçildi.

Mutta, 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında "İdarenin Denetlenmesi ve Ombudsman Sistemi" isimli tez çalışmasıyla yüksek lisansını, 2021 tarihinde de Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kamu Hukuk Ana Bilim Dalında "Ceza Muhakemesi Hukukunda Adli Kontrol" başlıklı teziyle doktorasını tamamladı.

İngilizce bilen Mutta'nın "İdarenin Denetlenmesi ve Ombudsman Sistemi" adlı bir kitabı bulunuyor. Mutta, evli ve dört çocuk babasıdır.