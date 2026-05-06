Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı görevine Serdar Mutta seçildi. Eski başkan Ahmet Yener dahil 6 üyenin görev süresinin ocak ayında dolmasıyla Danıştay ve Yargıtay'da başlayan yeni üye belirleme süreci bugün sona erdi. Altı yeni üyenin yemin etmesinin ardından kurulan sandıktan başkan olarak Serdar Mutta çıktı. Peki, Serdar Mutta kimdir? YSK Başkanı Serdar Mutta kaç yaşında, nereli?

SERDAR MUTTA KİMDİR?

Serdar Mutta 1 Ocak 1974 tarihinde Kırıkhan/Hatay’da doğdu. Kırıkhan Lisesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1995 yılında mezun oldu. Askerliğini Konak/İzmir’de askeri hâkim olarak yaptı.

Beyoğlu/İstanbul’da hâkim adayı olarak mesleğe başladı. Sırasıyla Hüyük, Uzundere ve Türkoğlu hâkimliklerinde görev yaptı. Ardından Adalet Müfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı, İcra ve İflas Hizmetleri Daire Başkanlığı, HSYK Genel Sekreter Yardımcılığı ve Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliği görevlerinde bulundu.

16.07.2018 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçildi. Yargıtay On İkinci Hukuk Dairesi üyesi olarak görevini sürdürdü.

07.03.2001 tarihinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında “İdarenin Denetlenmesi ve Ombudsman Sistemi” adlı tez çalışmasıyla yüksek lisansını tamamladı. 05.06.2021 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında “Ceza Muhakemesi Hukukunda Adli Kontrol” başlıklı tez çalışmasıyla doktora yaptı.

İngilizce bilen Mutta'nın “İdarenin Denetlenmesi ve Ombudsman Sistemi” adlı eseri Kazancı Yayınları tarafından yayımlandı.

SERDAR MUTTA'NIN ÖZEL HAYATI

Serdar Mutta evli ve dört çocuk babasıdır.