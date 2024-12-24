Savcı 3 yıla kadar hapsini istedi... Serdar Ortaç hakim karşısına çıktı!

Yayınlanma: 24.12.2024 - 10:58

Güncelleme: 24.12.2024 - 11:11

İstanbul'da yasa dışı bahsin önlenmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Serdar Ortaç hakkında, İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, "Yasa dışı bahis ya da şans oyunlarını özendirmek" suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava bugün görüldü.

Duruşmaya Serdar Ortaç ile avukatı katıldı. Aynı suçlamadan hakkında dava açılan ve 30 Aralık'ta ilk kez hakim karşısına çıkacak olan Mehmet Ali Erbil'de duruşmaya tanık olarak geldi ancak mahkeme Erbil'i tanık olarak dinlemedi.

"İZNİM OLMADAN YAYINLANDI"

Aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu söyleyerek savunmasına başlayan Serdar Ortaç, "Malta'da bir açılış için teklif geldi. Malta'ya gittiğimde tanımadığım iki kişi beni aldı. Röportaja başladık, yarısında ayrılmak istedim ama uçak bulamadım. Konsolosluğa gitmek aklıma gelmedi. Daha sonra geri döndüm. O sırada cep telefonundan yayın açtı. Giydikleri tişörtlerin üzerinde kumar sitesi reklamı vardı. Bana, 'Malta'da kumar servest, sen de bu tişörtü giyebilirsin' dediler. Ama ben 'asla giymem' dedim. Benim iznim olmadan o videoyu kendi sitelerinde yayınladılar. Ben herhangi bir şekilde yasa dışı bahse özendirmedim. Canlı yayın yapıldığından haberim yoktu. Röportaj olarak biliyordum" dedi.

Ortaç'ın avukatı da müvekkilinin izni olmadan canlı yayın yapıldığını, kumar mağduru olduğunu bu sebeple herhangi bir kumara özendirme eyleminin olamayacağını söyleyerek beraatını talep etti. Müşteki Spor Toto Teşkilatı avukatı ise Ortaç'ın cezalandırılmasını talep etti. cezalandırılmasını istedi.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, Serdar Ortaç'ın 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasına ve hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar verilmesini talep etti.

ADLİ KONTROL KARARI KALKTI

Serdar Ortaç'ın avukatı, esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, Serdar Ortaç ile avukatının esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre verdi. Serdar Ortaç hakkındaki adli kontrol kararını kaldıran mahkeme, duruşmayı 25 Şubat'a erteledi.