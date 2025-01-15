Serenay Sarıkaya ifade verdi, adliye çıkışı konuştu: 'Yalan, iftira, aslı astarı olmayan gerçek dışı iddialar...'

Yayınlanma: 15.01.2025 - 10:38

Güncelleme: 15.01.2025 - 11:38

Dizi-film sektöründe tekelleşme iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ID Danışmanlık Şirketi'nin kurucusu ve sahibi Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, 'tanık' sıfatıyla ifade vermek için savcılığa çağrıldı.

Serenay Sarıkaya, savcılığa ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi.

GAZETECİLERE AÇIKLAMA YAPTI: 'GERÇEK DIŞI İDDİALARIN SON BULMASI İÇİN'

Savcıya ifade verdikten sonra adliyeden ayrılan Sarıkaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Her şey yolunda. Bir problem yok çok şükür. Hakkımızda çıkan yalan, iftira, gerçekten noktasından virgülüne kadar aslı astarı olmayan gerçek dışı iddiaların son bulması için ifademe başvuruldu. İfademi verdim. Hiçbir problem yok. Kendi adıma da yönlendirilen bütün iddialar, iftiralarla alakalı ben de hukuki süreci başlatacağım. Şu anda soruşturma kapsamında olduğu için başka söyleyeceğim bir şey yok" dedi.

'ŞÜPHESİZ Kİ İTİBAR SUİKASTI'

Serenay Sarıkaya, muhabirin sorduğu "İtibar suikastı mı?" sosuruna, "Şüphesiz ki evet. Bugünlere gelmişim. Bir itibarsızlaştırma çabası. Ama sorun değil. Böyle böyle olmaz bu işler. Zaten gerçek çok net bir şekilde ortada. İfademizi verdik, sürece bakacağız şimdi" dedi.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada bazı ünlü isimler, ID Danışmanlık Şirketi'nin kurucusu ve sahibi Ayşe Barım'ın, dizi ve sinema sektöründe tekelleşmeye neden olduğu ve sektördeki zorbalıkla ilgili bir takım iddialarda bulundu.

İddia ve tartışmaların büyümesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla Ayşe Barım hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Barım hakkında yurt dışı çıkış yasağı adli kontrolü uygulandı.