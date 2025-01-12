Serenay Sarıkaya ve Mert Demir hakkında yeni gelişme: Banka hesapları incelenecek!
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir'in, reklam aşkı iddiaları nedeniyle ifade vereceği öğrenildi. Ünlü çiftin banka hesaplarının da inceleneceği iddia edildi.
Rekabet Kurulu, 21 menajerlik şirketi ve kast ajansı hakkında başlattığı inceleme kapsamında ünlü oyunculuk ajansı sahibi Ayşe Barım ve şirketini de mercek altına aldı.
Barım’a bağlı çalışan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir’in birlikteliğiyle ilgili ortaya atılan “reklam aşkı” iddiaları ise gündeme bomba gibi düştü.
İddiaya göre, bir iş adamından Sarıkaya ve Demir’e Ayşe Barım aracılığıyla 5 milyon dolar ödendi. Bu ilişkinin reklam amaçlı olduğu ve arka planda kara para aklama ve vergi kaçırma gibi yasa dışı faaliyetlerin olabileceği öne sürüldü.
GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre savcılık, iddialar üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in banka hesapları incelemeye alınırken, telefon kayıtları da kara para ve vergi kaçırma ihtimallerine karşı incelenecek. Ayrıca Sarıkaya ve Demir’in önümüzdeki günlerde savcılığa giderek ifade vereceği öğrenildi.
AYŞE BARIM HAKKINDA ŞİKAYETLER ARTIYOR
Rekabet Kurulu’nun inceleme başlatmasının ardından, ID Danışmanlık Şirketi’nin sahibi Ayşe Barım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma açıldı.
Sosyal medyada yapılan ihbarlar ve artan şikayetler doğrultusunda, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne de yazı gönderildi. Barım, tekelleşme ve haksız kazanç sağlama iddialarıyla soruşturuluyor.
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