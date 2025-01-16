Serenay Sarıkaya ‘tanık’ sıfatıyla ifade vermişti: Ayrıntılar ortaya çıktı!

Yayınlanma: 16.01.2025 - 10:15

Güncelleme: 16.01.2025 - 10:15

ID İletişim'in kurucusu ve ortağı olan, aynı zamanda birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında çıkan iddiaların yankıları sürüyor.

Oyuncu Serenay Sarıkaya da, Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dün "tanık" sıfatıyla verdi. Sarıkaya'nın ifadesinin ayrıntılar ortaya çıktı.

SAVCI "5 MİLYON DOLAR ALDIN MI?" DİYE SORDU

Sabah'ın aktardığı habere göre; Sarıkaya’ya hem Ayşe Barım hem de erkek arkadaşı Mert Demir hakkında sorular soruldu.

Savcı, Sarıkaya’ya “Mert Demir ile ilişki karşılığında 5 milyon dolar aldın mı?” sorusunu yöneltti. Serenay Sarıkaya, Demir ile “karşılıklı iradeleri doğrultusunda bir buçuk yıldır duygusal beraberlik yaşadıklarını ve Ayşe Barım’ın bu ilişki için herhangi bir yönlendirmede bulunmadığını” söyledi.

Ünlü oyuncu, Barım’ın bir iş insanından 5 milyon dolar aldığına ilişkin iddialar hakkında bir bilgisi olmadığını da ifade etti. Sarıkaya, bu beraberlik için kendisinin de para almadığını kaydetti.

Serenay Sarıkaya, “Ayşe Barım tarafından size bir baskı veya tehdit yapıldı mı?” sorusuna “Hayır, bana herhangi bir baskısı olmadı” yanıtını verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma kapsamında başka oyuncuların da ifadesine başvuracağı belirtildi.

"BU BİR İTİBARSIZLAŞTIRMA ÇABASI"

İfade işlemlerinin ardından dün adliyenin B kapısı önünde basın mensuplarına açıklama yapan Sarıkaya, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Her şey yolunda, bir problem yok çok şükür. Hakkımızda çıkan yalan ve iftira. Gerçekten noktasına, virgülüne kadar aslı astarı olmayan gerçek dışı iddiaların son bulması için ifademe başvuruldu. İfademi verdim, hiçbir problemim yok. Kendi adıma, benim adıma da yönlendirilen bu iddialar ve iftiralarla alakalı ben de hukuki bir süreç başlatacağım. Şu anda soruşturma kapsamında olduğu için başka söyleyebileceğim bir şey yok. Dişimle tırnağımla bu günlere gelmişim, bu bir itibarsızlaştırma çabası ama sorun değil. Bu işler böyle olmaz. Zaten gerçek çok net bir şekilde ortada. O yüzden ifademizi verdik ve gidiyoruz. Sürece bakacağız. Teşekkür ederim."