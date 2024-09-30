Serhat Akın'a silahlı saldırı olayında yeni gelişme: 250 bin TL karşılığında vurmuşlar!

Yayınlanma: 30.09.2024 - 13:39

Güncelleme: 30.09.2024 - 13:40

Beykoz Kavacık’ta 26 Eylül 2024 tarihinde saat 23.30 sıralarında, Fenerbahçe’nin eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, katıldığı programdan çıktığı esnada motosikletle gelen şahısların silahlı saldırısına uğramıştı.

Olayda ayağından yaralanan Akın ise hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekiplerinin çalışmaları üzerine silahı kullanan Ozan D, motosikleti kullanan Osman M, otomobili kullanan Eyüp Ü., şüphelilere yataklık yapan Yunus G. ile olaya karışan Muhammet A. ve İriş T. yakalandı.

Gözaltına alınan 6 şüpheli Gayrettepe İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beykoz Adliyesi’ne sevk edildi. Olayda kullanılan motosikletin plakalarının çalıntı olduğu belirlenirken, olayda kullanılan 1 adet tabancanın ele geçirildiği öğrenildi.

KENDİLERİNE 250 BİN TL PARA VERİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Alınan tanık beyanlarına göre, olaydan sonra Ozan D. ve arkadaşlarının bir adreste buluşarak konuştukları, Ozan D.’nin bu işi yapmaları için Hasan Ş. tarafından kendilerine 250 bin TL para verildiğini söylediği belirlendi. Yunus G. isimli şahsın olaydan sonra şüpheli şahıslara parayı elden verdiği belirlendi.

TALİMATI VEREN ŞAHSIN 10 AYRI SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli şahıslara yönelik yapılan sorgulamada; Hasan Ş. isimli şahsın ’kasten öldürme’, ’yaralama’ gibi suçlardan 10 ayrı suç kaydı ve 4 aranması olduğu öğrenildi.

Şüpheli Ozan D. hakkında oto hırsızlığı, Osman M. hakkında kasten yaralama, Muhammet A.’nın yaralama ve benzeri suçlardan 7 ayrı suç kaydı, Eyüp Ü.’nün benzer suçlardan 3, İriş T.’nin 3 ayrı ve Yunus G.’nin 1 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Ayrıca şüpheli Hasan Ş. isimli şahsın Büyükçekmece ilçesinde, Uğur Can D. isimli şahsın öldürülmesi olayının da firari şüphelisi olduğu, yasa dışı yollardan Gürcistan ülkesine gittiği tespit edildi.