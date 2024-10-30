‘Şeriat’ için avukatlığı bırakmıştı: Şimdi de Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret etti

Yayınlanma: 30.10.2024 - 18:39

Güncelleme: 30.10.2024 - 18:42

Şeriata uygun olmadığı için avukatlıktan vazgeçtiğini söyleyen Eylül Ecem Zal adlı şahsın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği bir video ortaya çıktı.

Zal söz konusu videoda “Mustafa Kemal Atatürk gibi eser sahipleri binalarıyla beraber cehenneme sürülecektir” ifadelerini kullanıyor.

Eylül Ecem Zal daha önce avukatlığı neden bıraktığını açıklamıştı. Zal “Rabbimden gelen apaçık beyineler sonucunda tağuta kulluk etmekten uzaklaşarak Rabbime teslim oluyorum. Allah'ın kurallarının anılmadığı bir sistemde avukatlığı bırakıyorum...” dedi.