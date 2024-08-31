CHP'lilere ağza alınmayacak küfürler etmişti... Bakan Yerlikaya duyurdu: Atatürk'e hakaretler yağdıran Burak Keleş gözaltında
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden Atatürk’e hakaret eden Burak Keleş’in gözaltına alındığını açıkladı.
İstanbul Kartal'da Burak Keleş isimli bir şahıs, CHP'ye oy veren yurttaşlara ve Mustafa Kemal Atatürk'e ağır küfürler savurmuştu.
Burak Keleş’in küfürlü paylaşımları sonrası sosyal medyada #BurakKeleşTutuklansın etiketiyle binlerce kullanıcı tutuklama çağrısında bulundu.
Kullanıcılar, sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu’nun durumunu hatırlatarak, Keleş’in cezalandırılmasını talep etmişti.
YERLİKAYA DUYURDU: GÖZALTINA ALINDI
Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından paylaştığı videolarda Mustafa Kemal Atatürk'e, İsmet İnönü'ye ve CHP'ye oy verenlere hakaretler eden Burak Keleş'in gözaltına alındığını duyurdu.
Gece saatlerinde sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Keleş'in gözaltına alındığını bildirdi.
Yerlikaya, "Sosyal medya üzerinden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve Aziz milletimize hakaret eden Burak Keleş adlı şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yakalanarak gözaltına alınmıştır" dedi.
GEREĞİ YAPILDI-29— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 30, 2024
Sosyal medya üzerinden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve Aziz milletimize hakaret eden Burak Keleş adlı şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yakalanarak gözaltına alınmıştır.#TürkiyeninHuzuru???? pic.twitter.com/aflstIrOPO
NE OLMUŞTU?
Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, CHP'ye oy verenler ve Atatürkçülere hakaret eden Burak Keleş, sosyal medyada tepki çekti.
28 Ağustos'ta gündem olan videoların ardından, 30 Ağustos günü bir paylaşım daha yapan Keleş, İstanbul dışında olduğunu ve evine defalarca polis geldiğini fakat 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda teslim olmayacağını söyledi.
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