Şeriatçılar adliye önünde: 'Allah için koruma kanunu' talep ettiler

Laiklik ve Cumhuriyet karşıtı sarıklı ve cübbeli bir grup, şeriat karşıtı paylaşımları nedeniyle avukat Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde açıklama yapan grup, yetkililere seslenerek "Allah için koruma kanunu" talep ettiler.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 26.02.2024 - 15:48
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Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarına ve Atatürk ilke ve inkılaplarına düşman gerici kesimlerin laiklik karşıtı çıkışları son dönemlerde giderek artmaya devam ediyor.

Hayırların Fethi Derneği (HAYFED) isimli laiklik karşıtı gerici oluşum, bügün saat 14.30'da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine gelerek avukat Feyza Altun hakkında, şeriat karşıtı sözleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Avukat Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulunmak ve buna ilişkin açıklama yapmak için destekçilerine çağrıda bulunan gerici grup, "İmkanı olan değil, imanı olanı bekliyoruz" başlığını tercih etti.

Çağrı metinlerinde ise, "Şeriatımıza küfreden avukat Feyza Altun hakkında suç duyurusu ve dinimize yapılan bu saldırılara karşı koymak için Çağlayan Adliyesinde toplanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Adliye önündeki şeriatçı grup adına açıklama yapan HAYFED yöneticisi Nusret Oktar, yaptığı açıklamada zaman zaman Arapça konuştu. Dünya genelinde müslümanların zulme uğradığını iddia ederek inançlarına küfredildiğini ve bugün bu yüzden adliye önünde olduklarını söyledi.

"ALLAH İÇİN KORUMA KANUNU İSTİYORUZ"

Feyza Altun hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Nusret Oktar, mevzunun 'Türkiye laiktir, laik kalacak' mevzusu olmadığını söyleyerek, "Şimdi buradan biz yetkililere sesleniyoruz. Ne istiyoruz? Nasıl Atatürk'ü koruma kanunu varsa, nasıl Cumhurbaşkanına küfreden hapse atılıyorsa biz Allah için de koruma kanunu, resulullah için de, dinlerimiz, değerlerimiz için de koruma kanunu çıkartılsın stiyoruz. Bunu hükümetten istiyoruz" dedi.


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