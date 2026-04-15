Serik Belediyesi'nde Kumbul’un AKP’ye geçmesi sonrası ilk istifa: ‘Önceden suç işleyenler yurtdışına kaçardı, şimdi AKP'ye gidiyor’

2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 74 yıl sonra kazandığı Serik Belediyesi’nde, Belediye Başkanı Kadir Kumbul’un partisinden istifa ederek AKP’ye geçti. Kumbul’un istifası sonrası, belediye yönetiminden ilk istifa geldi. CHP Antalya Büyükşehir ve Serik Meclis Üyesi, aynı zamanda Serik Belediye Başkan Yardımcısı olan Mehmet Balık, Başkan yardımcılığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İstifasını duyuran Balık, “Önceden yanlış yapanlar, suç işleyenler yurtdışına kaçardı. Şimdi AKP'ye gidiyor! Önümüzdeki süreçte daha çok çalışacağız, geri geleceğiz” dedi.