Cumhuriyet Gazetesi Logo
Serik Belediyesi'nde Kumbul’un AKP’ye geçmesi sonrası ilk istifa: ‘Önceden suç işleyenler yurtdışına kaçardı, şimdi AKP'ye gidiyor’

15.04.2026 20:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul’un CHP’den istifa ederek AKP’ye geçmesi sonrası belediyeden ilk tepki geldi. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Balık görevinden istifa ettiğini açıkladı.

2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 74 yıl sonra kazandığı Serik Belediyesi’nde, Belediye Başkanı Kadir Kumbul’un partisinden istifa ederek AKP’ye geçti. Kumbul’un istifası sonrası, belediye yönetiminden ilk istifa geldi. CHP Antalya Büyükşehir ve Serik Meclis Üyesi, aynı zamanda Serik Belediye Başkan Yardımcısı olan Mehmet Balık, Başkan yardımcılığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İstifasını duyuran Balık, “Önceden yanlış yapanlar, suç işleyenler yurtdışına kaçardı. Şimdi AKP'ye gidiyor! Önümüzdeki süreçte daha çok çalışacağız, geri geleceğiz” dedi. 

 

İlgili Konular: #AKP #CHP #Antalya