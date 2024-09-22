Serik'te VIP araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Antalya’nın Serik ilçesinde VIP araçla motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı.
Antalya’nın Serik ilçesi Belek - Kadriye turizm merkezi yolunda, Süleyman H.’nin kullandığı 07 YGM 63 plakalı motosiklet ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen VIP aracı çarpıştı.
Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Süleyman H., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #Antalya
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