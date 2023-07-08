Serinlemek için çaya giren 13 yaşındaki Fatmanur kayboldu

Batman’da serinlemek için çaya giren Fatmanur Zehra (13) akıntıya kapılarak kayboldu. Ekipler, Fatmanur’un bulunması için çalışma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 08.07.2023 - 11:42
Serinlemek için çaya giren 13 yaşındaki Fatmanur kayboldu
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Doluca köyünün Şerbetli mezrasında, sabah saatlerinde ailesiyle mezra yakınlarındaki Batman Çayı’nın yanına pikniğe gelen Fatmanur Zehra, serinlemek için suya girdi.

AKINTIYA KAPILDI

Bir süre sonra Fatmanur, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Fatmanur’un bulunması için başlatılan çalışma sürüyor. 


çay akıntı

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