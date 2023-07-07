Kayıp ihbarı yapılmıştı... Alzheimer hastasının cansız bedeni bulundu!

Yayınlanma: 07.07.2023 - 13:46

Güncelleme: 07.07.2023 - 13:46

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Acıdere Mahallesi Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde bir işçi, dün saat 15.30 sıralarında park halindeki otomobilde hareketsiz birini görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Edinilen bilgiye göre; ekipler, hareketsiz yatan erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazenin, 2 gün önce hakkında kayıp ihbarı yapılan Alzheimer hastası Hamit Sinmeç'e (78), ait olduğu tespit edildi.

İlk incelemede, Sinmeç'in vücudunda herhangi bir darp, yara, kesici ya da ateşli alet izine rastlanmadığı belirlendi. Cenaze, otopsi işlemleri sonrası kılınan namazın ardından Suluca Mezarlığı'nda toprağa verildi.