Serinlemek için girdiği denizde kaybolan genç 24 saattir bulunamadı
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde serinlemek için girdiği denizde kaybolan 17 yaşındaki genç, 24 saattir bulunamadı. Kaybolan gencin arama çalışmaları karadan ve havadan devam ediyor.
Kandıra ilçesi Kerpe plajına ailesi ile birlikte gelen 17 yaşındaki Mehmet Selim Yaman, dün saat 16.00 sıralarında girdiği denizde kayboldu.
Durumu fark eden yurttaşlar ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ve jandarma ekipleri, denizde arama çalışması başlattı. Havadan helikopter ve dron ile karadan ise dalgıç, bot ve jetskiyle arama yapıldı. Aradan geçen 24 saate rağmen herhangi bir sonuca varılmazken, arama çalışmaları devam ediyor.
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