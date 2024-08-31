Serinlemek için girdiği denizde kaybolan genç 24 saattir bulunamadı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde serinlemek için girdiği denizde kaybolan 17 yaşındaki genç, 24 saattir bulunamadı. Kaybolan gencin arama çalışmaları karadan ve havadan devam ediyor.

İHA
Yayınlanma: 31.08.2024 - 15:58
Serinlemek için girdiği denizde kaybolan genç 24 saattir bulunamadı
Abone Ol google-news

Kandıra ilçesi Kerpe plajına ailesi ile birlikte gelen 17 yaşındaki Mehmet Selim Yaman, dün saat 16.00 sıralarında girdiği denizde kayboldu.

Durumu fark eden yurttaşlar ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ve jandarma ekipleri, denizde arama çalışması başlattı. Havadan helikopter ve dron ile karadan ise dalgıç, bot ve jetskiyle arama yapıldı. Aradan geçen 24 saate rağmen herhangi bir sonuca varılmazken, arama çalışmaları devam ediyor.


kocaeli haberleri boğulma haberleri suda boğulma haberleri

İlgili Haberler

İstanbul'da boğulma tehlikesi geçiren çocuk son anda kurtarıldı

İstanbul'da boğulma tehlikesi geçiren çocuk son anda kurtarıldı
İstanbul Boğazı'nda 2 bin 800 sporcu kulaç attı: Rus ve Çinli yüzücüler boğulma tehlikesi atlattı!

İstanbul Boğazı'nda 2 bin 800 sporcu kulaç attı: Rus ve Çinli yüzücüler boğulma tehlikesi atlattı!
Yasağa rağmen denize giren kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Yasağa rağmen denize giren kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler