'İnci Taneleri’nde Azem'in kızı Nehir ilk kez göründü
Yılmaz Erdoğan’ın yazıp başrolünü oynadığı İnci Taneleri dizisinin ekibine katılan Sera Kutlubey yeni bölümde seyirciyle buluşacak.
İnci Taneleri dizisinin yeni bölümünde heyecan tavan yapacak. Fenomen dizide Yılmaz Erdoğan’ın hayat verdiği Azem, hapishaneden çıktığı günden itibaren ailesini bir araya getirmeye çalışıyor, oğlunun ardından kızı Nehir’i bulmak için çabalıyordu. Azem'in kızı Nehir karakterine kimin hayat vereceği de merak konusuydu.
Titiz bir oyuncu seçimi sonrası Nehir rolü Sera Kutlubey’in olmuştu. Kutlubey dizinin yeni bölüm fragmanında ilk kez göründü. Mayıs sonunda sezon finali yapması planlanan diziye Sera Kutlubey’in dışında Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan da katılacak.
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