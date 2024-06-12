Serinlemek için sulama kanalına giren çocuk hayatını kaybetti
Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı Hatay’da serinlemek için gölete giren 15 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.
Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi’nde bulunan sulama göletinde hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla serinlemek için gölete giren 15 yaşındaki M.K.’nin sudan çıkmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye giden Hatay Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı ve Su üstü arama kurtarma ekipleri; erkek çocuğunun cesedini 9 metre açıkta, 4 metre derinlikte 22 dakikalık arama çalışmasıyla bularak kıyıya çıkardı.
Şahsın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
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