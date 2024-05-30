Kayıp kız çocuğunun cesedi sulama kanalında bulundu

Şanlıurfa’da 5 gündür kayıp olarak aranan lise öğrencisinin cesedi sulama kanalında bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
Yayınlanma: 30.05.2024 - 12:33
Kayıp kız çocuğunun cesedi sulama kanalında bulundu
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Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi.

25 Mayıs tarihinde kayıp olarak aranan lise öğrencisi Senem Han’ı (15) arama çalışmaları sürdüğü, sırada sulama kanalında bir cesedin görülmesi üzerine ekipler bölgeye hareket etti. Su Altı Dalgıç Polis ekiplerince sudan çıkarılan cesedin, yapılan olay yeri incelemesi sonrası Senem Han olduğu öğrenildi.

Cenaze aracına konulan ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adi Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber üzerine olay yerine giden Senem Han’ın yakınları, gözyaşlarına boğuldu.


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