Kayıp kız çocuğunun cesedi sulama kanalında bulundu

Yayınlanma: 30.05.2024 - 12:33

Güncelleme: 30.05.2024 - 12:33

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi.

25 Mayıs tarihinde kayıp olarak aranan lise öğrencisi Senem Han’ı (15) arama çalışmaları sürdüğü, sırada sulama kanalında bir cesedin görülmesi üzerine ekipler bölgeye hareket etti. Su Altı Dalgıç Polis ekiplerince sudan çıkarılan cesedin, yapılan olay yeri incelemesi sonrası Senem Han olduğu öğrenildi.

Cenaze aracına konulan ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adi Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber üzerine olay yerine giden Senem Han’ın yakınları, gözyaşlarına boğuldu.



