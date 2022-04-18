Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na atama

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül atandı.

cumhuriyet.com.tr
18 Nisan 2022 Pazartesi, 00:05
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na atama
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