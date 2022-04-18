Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na atama
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül atandı.
AYRINTILAR GELİYOR...
Video Haberler
- Balıkçı Şenol Süzme 5 gündür kayıp
- Kartal'da 34 katlı binanın 21. katında yangın
- Kapı kapı dolaşıp tereyağı diye margarin sattılar
- Erdoğan benzetmeli ekonomi analizi
- Yarım kalan yangın merdiveninde mahsur kaldı
- 17 yıl önce kaybettiği kimlik borç batağına sürüklüyor
- 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal mezarı başında anıldı
- Kılıçdaroğlu, Hrant Dink Vakfı’nı ziyaret etti
- Sezonu 600 liradan açmıştı: Eriğin kilosu 90 TL'ye düştü
- KCDP'ye açılan 'kapatma davası'na protesto
En Çok Okunan Haberler
-
- Elektrikli araç satışlarında rekor
- Türkiye'de geniş bant internet abone sayısı 88,2 milyona
- 3 ihale ve bir kira sertifikası satışı gerçekleşecek
- Covid-19 gençlerde de kalp sorunlarına yol açıyor
- LGS öncesi başarıya götürecek 7 öneri
- Bahar yorgunluğuna dikkat!
- Bir Akira Kurosawa portresi...
- Leipzig deplasmanda Bayer Leverkusen'i tek golle geçti
- Charles Dickens...
- Orhan Veli... Ataol Behramoğlu’nun yazısı...