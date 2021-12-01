'TCMB hiçbir karar alacak güce sahip değil' diyen Prof. Dr. Ulusoy: 'Sermaye Piyasası Kurulu'nu göreve çağırıyorum'

01 Aralık 2021 Çarşamba, 18:06

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Kasım Salı akşamı TRT canlı yayınında sarf ettiği, "Faiz sebep, enflasyon neticedir. Faizi şu anda düşürüyoruz ve enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz" şeklindeki açıklaması sonrası dolar, 13,96 lirayı görmüş; 14 TL sınırından dönen kur, gece boyu 13 liranın üzerinde dalgalanmıştı.

Dolar/TL kuru, 1 Aralık sabahına 13,50-13,60 bandında başlarken; Merkez Bankası, yaptığı açıklamayla döviz piyasalarında oluşan sağlıksız fiyatlamalar nedeniyle döviz satım yoluyla müdahale edildiğini açıkladı.

TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy, Merkez Bankası'nın döviz müdahele kararını Cumhuriyet'e değerlendirdi.

'KARAR CUMHURBAŞKANI'NIN KONUŞMASINDAN HEMEN ÖNCE ALINDI'

"Merkez Bankası'nın bu kararı ne geç geldi ne de erken" diyen Ulusoy, "Çünkü Merkez Bankası 'döviz kurunu serbest piyasa aktörleri belirler' diye açıklama yaptı daha 2 gün önce. Sadece oynaklığına müdahale edeceğini belirtmesine rağmen bugün, hem de Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından hemen önce müdahale kararı aldı. Aslında bu kararı çok daha önceden alması gerekirken; eldeki imkanlar dahilinde zannedersem bu kararı almak zorunda kaldı. Doğal olarak Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının yukarı yönlü hareketini biraz zayıflatma güdüsü vardı diye hissediyorum ben" dedi.

'TCMB, HİÇBİR KARAR ALACAK GÜCE SAHİP DEĞİL'

"Merkez Bankası, hiçbir karar alacak güce ve yapıya sahip değil" ifadelerini kullanan Ulusoy, "Elinde hiçbir silah veya mermi kalmadığı gibi, sadece bir haber etkisiyle bunu ortaya koyarak, döviz kurunu aşağı itmeyi denedi. Ve bunda da başarılı oldu ama dakikalar sonra siyasetten arındırılmamış bir Merkez Bankası veya döviz kuru yaklaşımıyla yine aynı seviyeleri bulduk" diye konuştu.

'SERMAYE PİYASAI KURULU'NU GÖREVE ÇAĞIRIYORUM'

Sonuç olarak birtakım manipülatif hareketlerden kaynaklanan kar transferi ortaya çıktığını aktaran Ulusoy, "Bunları çok iyi değerlendirecek tek kurum vardır, o da Sermaye Piyasası Kurulu'dur. Ben onu göreve çağırıyorum" sözlerini kullandı.