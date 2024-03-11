Sertab Erener yeniden Eurovision'da sahne alacak

2003 yılında Eurovision'da Türkiye'ye birinciliği getiren Sertab Erener 21 yıl sonra yeniden Eurovisionda. Everyway That I Can şarkısıyla birinci olan Erener, İstanbul konserinde müjdeyi verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 09:14
Sertab Erener yeniden Eurovision'da sahne alacak
Abone Ol google-news

2003 yılında Eurovision'da Türkiye'ye Everyway That I Can şarkısıyla birincilik getiren Sertab Erener açıklamasıyla sosyal medyayı salladı. Başarılı şarkıcı İstanbul konserinde müjdeyi verdi.

Sertab Erener, 2024 Eurovision'un gerçekleşeceği İsveç'ten davet aldığını, yarışma gecesi için hazırlıklara başladığını açıkladı.

FARKLI VERSİYONUNU SESLENDİRECEK

Şarkıcı 'Everyway That I Can' şarkısının farklı bir versiyonunu seslendireceğini duyurdu.

2009'da Hadise'nin 'Düm Tek Tek'i, 2008'de Mor ve Ötesi'nin 'Deli'si ve 2007'de Kenan Doğulu'nun 'Shake It Up Şekerim'i Eurovision'da Türkiye'yi temsil etmişti.



Sertab Erener haberleri eurovision haberleri Eurovision Şarkı Yarışması haberleri

İlgili Haberler

Sertab Erener konserine telif baskını

Sertab Erener konserine telif baskını
Sertab Erener Londra'da hayranları ile buluştu

Sertab Erener Londra'da hayranları ile buluştu
Eurovision birincileri Sertab Erener ile Alexander Rybak bir araya geldi

Eurovision birincileri Sertab Erener ile Alexander Rybak bir araya geldi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Adı Tottenham ile anılıyordu: Galatasaray'ın Nelsson için istediği bonservis bedeli belli oldu!

Adı Tottenham ile anılıyordu: Galatasaray'ın Nelsson için istediği bonservis bedeli belli oldu!
Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu
Selin Türkmen kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen kaç yaşında, nereli?

Selin Türkmen kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen kaç yaşında, nereli?
Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Kova burcu yorumu
Kaçak yayın izleyenlere hapis cezası

Kaçak yayın izleyenlere hapis cezası
Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu
Hasan Arat'tan flaş açıklama: 'Besar Gudjufi diye bir oyuncumuz var, kimse bilmiyor'

Hasan Arat'tan flaş açıklama: 'Besar Gudjufi diye bir oyuncumuz var, kimse bilmiyor'
Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu