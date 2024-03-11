Sertab Erener yeniden Eurovision'da sahne alacak
2003 yılında Eurovision'da Türkiye'ye birinciliği getiren Sertab Erener 21 yıl sonra yeniden Eurovisionda. Everyway That I Can şarkısıyla birinci olan Erener, İstanbul konserinde müjdeyi verdi.
2003 yılında Eurovision'da Türkiye'ye Everyway That I Can şarkısıyla birincilik getiren Sertab Erener açıklamasıyla sosyal medyayı salladı. Başarılı şarkıcı İstanbul konserinde müjdeyi verdi.
Sertab Erener, 2024 Eurovision'un gerçekleşeceği İsveç'ten davet aldığını, yarışma gecesi için hazırlıklara başladığını açıkladı.
FARKLI VERSİYONUNU SESLENDİRECEK
Şarkıcı 'Everyway That I Can' şarkısının farklı bir versiyonunu seslendireceğini duyurdu.
2009'da Hadise'nin 'Düm Tek Tek'i, 2008'de Mor ve Ötesi'nin 'Deli'si ve 2007'de Kenan Doğulu'nun 'Shake It Up Şekerim'i Eurovision'da Türkiye'yi temsil etmişti.
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