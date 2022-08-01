Servis aracıyla bankaya dalan sürücü: '16-17 saniye hayatımda yoktu'

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:26

Kağıthane Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 LAM 540 plakalı servis minibüsüyle seyir halinde olan sürücü Vedat Öçal (36), iddiaya göre öksürük krizine girmişti.

O esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs, kontrolden çıkarak önce refüje çarpmış ardından da cadde üzerindeki bankaya dalmıştı.

Çarpmanın etkisiyle servis minibüsü, ATM ile birlikte bankanın camından içeri girmişti. Aracında kısa süreli baygınlık yaşayan sürücü yara almazken, servis aracından bulunan bir yolcu ise hafif şekilde yaralanmıştı.

BANKAMATİKTEN PARA ÇEKEN KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

Minibüsün bankaya daldığı o anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Görüntülerde, trafik aktığı esnada kontrolden çıkan servis minibüsü bankaya dalıyor. O esnada bankamatikten para çeken bir kişi ölümden kıl payı kurtuluyor. Vatandaşlar ise panik yaşıyor.

SERVİS, KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Öte yandan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde müdahale ederken yaralı Mecnun Karagöz’ün durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

Kaza sonrası bankanın camları kırılırken bankaya ait bir bankamatik ise çarpmanın etkisiyle servis aracı ile birlikte bankanın içine savrulmuştu. Servis aracı kullanılamaz hale geldiği olayda, bankada maddi hasar meydana gelmişti.

"16-17 SANİYE HAYATIMDA YOKTU"

Kazayla ilgili konuşan sürücü Vedat Öçal, “Olaydan hemen önce ben seri şekilde öksürmeye başladım. İki ya da üçüncü öksürmem sonucu benim başım direksiyona doğru düşüyor. Büyük ihtimalle baygınlık geçirdim. 16-17 saniye hayatımda yoktu. Ondan sonra gözümü açtığımda personelin biri ‘ağabey kapıyı aç beyin kanaması’ geçiriyorum gibi bir şey söyledi. O arkadaş o anda kafasını koltuğa çarpmıştı. Kaşı çok hafif biraz kanamıştı ve iki veya üç dikiş attılar. Olay bundan ibarettir" dedi.

Öçal, şöyle devam etti:

"Benim duyduğum kadarıyla bankamatikte para çeken bir arkadaş var. Araç tam bankamatiğin önünde toprak var ona çarpıp sekiyor. 3 bankamatikten 2’sine çarpıyor, bu arkadaş da üçüncüsünde olduğu için ona bir şey olmuyor ama büyük ihtimalle çok korkmuştur. O da hakkını helal etsin. Üçüncü bankamatikte olduğu için hayatta kalıyor. Bende emniyet kemeri bağlı olduğu için sadece göbek tarafında bir sıkıntı var. Akşam acile gidip gerekli tetkikleri yaptıracağım, kalp krizinden şüpheleniyorum. Çünkü yaklaşık 17 saniye sürdü o baygınlık süreci. İnşallah öyle değildir."