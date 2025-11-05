Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.11.2025 11:11:00
Haber Merkezi
Servis bekleyen çocuğu takip etti: Annesi gelince kaçtı!

Avcılar'da okula gitmek için evinin önünde servisini bekleyen 10 yaşındaki öğrenci, kendisini takip edip yanına çağıran bir kişiyi fark edince korkarak annesine haber verdi. Şüpheli, öğrenci servisi ve annenin geldiğini görünce kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Cihangir Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde ortaokul 1'inci sınıfa giden 10 yaşındaki kız, okul servisine binmek için evlerinin önünde beklemeye başladı.

Bu sırada sokağa gelen bir kişi, öğrencinin yanına gelerek konuşmak istediğini söyleyip ısrarla yanına çağırdı. Şüpheliden korkan kız, binaya girerek annesine haber verdi.

Bu sırada sokakta beklemeye devam eden şüpheli, servisin gelmesiyle hızla uzaklaştı.

Sokağa çıkan anne, şüphelinin peşinden giderken öğrenci servise bindi.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Öğrencinin ailesi, çocuklarının kaçırılma girişiminde bulunmasının ardından polise giderek şikayetçi olurken yaşananlar binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 

İlgili Konular: #İstanbul #Avcılar