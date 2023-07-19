Servis minibüsü beton bariyerlere çarptı: 4 kişi yaralandı!

Yayınlanma: 19.07.2023 - 09:07

Güncelleme: 19.07.2023 - 09:33

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde D-100 karayolunda saat 02.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Ankara istikametine seyir halinde bulunan Abdullah Kardaş'ın kullandığı servis minibüsü, bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı.

AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPARAK DURABİLDİ!

İçerisinde 8 kişinin bulunduğu servis minibüsü, bariyerlerin üzerinde savrulduktan sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada 4 kişinin yaralandığı aktarıldı.

hbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılırken, ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası trafiği tek şeritten sağlanan yol, minibüsün kaldırılması ile normale döndü.

Tedavisi süren yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.