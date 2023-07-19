Elazığ'da korkunç kaza... 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı!

Elazığ'da yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı.

AA
Yayınlanma: 19.07.2023 - 08:48
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Elazığ-Malatya karayolu Koçharman köyü mevkiinde B.D. idaresindeki 23 ADF 976 plakalı otobüs, N.T. idaresindeki 16 ARS 957 plakalı tıra arkadan çarptı. 

Edinile bilgiye göre; kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı. İhbar üzerine sağlık, UMKE, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. 

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


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