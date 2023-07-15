Feci kaza... Midibüs ile TIR çarpıştı: Kazada 7 kişi yaralandı!
Bursa İznik'te TIR ile Iraklı turistlerin içinde bulunduğu midibüsünün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
İznik-Adapazarı karayolu Karatekin Mahallesi yakınlarında Volkan C. yönetimindeki 16 RAA 96 plakalı TIR, içinde Iraklı turistlerin bulunduğu 34 BBS 359 midibüse arkadan çarptı.
Midibüs, çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak tarlaya savruldu. Kazada, TIR şoförü ile 6 Iraklı turist yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan 7 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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